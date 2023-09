Caricatore USB Multiporta: prendilo quasi GRATIS col doppio sconto!

GONEO Caricatore USB C 30W a 4 Porte è una portentosa stazione di ricarica multipla USB C PD, compatibile con una miriade di device mobili: iPhone 13/12/11, iPad, iWatch, Tablet, MacBook Air, Huawei, Samsung Galaxy! E’ comodo quindi per più utilizzi e potrai utilizzarlo in futuro anche quando cambierai modello e marca di telefono. Con il doppio sconto che presentiamo oggi, lo porti a casa quasi gratuitamente. In che modo? Devi sfruttare l’offerta a tempo che ne riduce il prezzo del 53%, a cui applicare un coupon del 30% inserendo una semplice spunta prima del checkout. Dunque, finirai per pagarlo poco più di 11 euro!

GONEO Caricatore Multiporta USB: tutti i vantaggi

Goneo è un Caricatore rapido USB-C multiporta che permette di ricaricare una miriade di device. Oltre a smartphone e tablet, anche Kindle, cuffie Bluetooth, altoparlanti portatili, smartwatch e altri dispositivi che si caricano con un cavo USB A o di tipo C. Perché multiporta? Perché la stazione di ricarica USB-C all-in-one è dotata di ben 4 porte: 2 porte USB-A e 2 porte USB-C -PD che sono tagliate per adattarsi a più dispositivi, consentendo altresì una ricarica rapida. Inoltre, regola in modo intelligente la potenza di uscita per i dispositivi collegati.

Qualche esempio? Se si utilizza solo la porta USB-C, si ottiene una potenza massima di 30W. Mentre se si collega la porta USB-C e 1 porta USB-A per caricare due telefoni contemporaneamente alla massima velocità in 20 W e 12 W. E’ anche comodissimo da portare con sé, grazie alle dimensioni ridotte di 3,27 x 2,36 x 0,9 pollici. Quindi puoi metterlo in tasca, in valigia o nello zaino. Utilissimo per stare tante ore fuori casa o per i viaggi. Occupa pochissimo anche sulle scrivanie più piccole e già affollate di oggetti, per la casa o l’ufficio. Offre anche la protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito in più caricatori USB. Dunque non temerai di bruciarli.

Avrai tutto questo a poco più di 11 euro grazie a un duplice sconto: uno relativo all’offerta a tempo in corso, del 53%, al quale aggiungere un coupon del 30%! Quindi, avrai uno sconto totale dell’87% sul prezzo finale di acquisto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.