Caricatore wireless in offerta ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Oggi troviamo il caricatore wireless INIU ad un prezzo strabiliante, a soli 14 euro, contro i 15.19 euro del prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, che permette di poggiare comodamente in maniera facile e veloce il nostro smartphone, per iniziare subito la ricarica dello stesso, senza fronzoli di alcun tipo ed evitando perdite di tempo per l’inserimento del cavo.

Un caricatore wireless rapidissimo

Una delle caratteristiche più salienti di questo caricatore wireless INIU consiste nella possibilità di ricarica rapida: grazie a questo dispositivo, potrai caricare nel giro di una decina di minuti il tuo smartphone, con ben 38 milioni di persone nel mondo che ne fanno uso quotidianamente.

Abbiamo poi diverse modalità di erogazione compatibili con qualsiasi marchio e dispositivo in tuo possesso, con ben 4 modalità distinte di ricarica. C’è a disposizione una ricarica rapida da 15W per tutti i dispositivi LG, seguita poi da una ricarica rapida da 10W per i dispositivi Samsung Galaxy, per poi arrivare infine ai 7.5W per iPhone e ai 5W per qualsiasi dispositivo all’infuori dei marchi sopracitati.

Un’altra funzionalità molto interessante di questo caricatore wireless risiede nella possibilità di controllare in tempo reale la temperatura della batteria stessa del proprio dispositivo: tutto questo è garantito dal sistema di protezione NTC Temp° Guard, che ti permette di salvaguardare la salute della batteria del tuo smartphone, ed evitare eccessivi sbalzi di temperatura che possono comprometterne in maniera irreparabile il suo funzionamento nel quotidiano.

All’interno della confezione, oltre al caricatore wireless, trovi un cavo USB-C, una guida per l’utilizzo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso in cui non siate soddisfatti del prodotto.

A poco più di una decina di euro, hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo per la ricarica wireless di tutto rispetto: ti suggeriamo di acquistare il caricatore wireless INIU su Amazon cliccando a questo indirizzo, prima ancora che le scorte si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.