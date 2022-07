Caricatore wireless magnetico per iPhone SCONTO ESAGERATO

Questo eccellente caricatore wireless magnetico Tinwoo compatibile con iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max, in questo momento si trova a soli 10€ su Amazon. Non è uno scherzo o un errore di prezzo, ma un’offerta a prezzo stracciato. Posiziona un dispositivo conforme a Qi, come un orologio o un telefono, sopra il caricabatterie wireless per una ricarica rapida.

Base di ricarica tonda wireless, PREZZO WOW

Questo device è super utile: chiunque abbia un iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold3 / Z Flip3 / Z Fold2 / Ultra S21/ S21 +/ S21 / S20 / Note 10/10 Plus / S10 / S10 Plus / S10E / Note9 / S9 e altri dispositivi abilitati Qi dovrebbe averne uno. Carica velocemente i dispositivi e vi aderisce perfettamente senza cover o con cover originale. Quando viaggi per lavoro o per piacere, il caricabatterie wireless può essere posizionato all’interno del tuo zaino; leggero e di piccole dimensioni ti aiuterà a risparmiare spazio nello zaino e completerà perfettamente le tue esigenze di ricarica.

Oltre a caricare smartwatch e telefoni cellulari Tinwoo, è anche compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi. Realizzato in materiale ABS ignifugo per proteggere il dispositivo dalla ricarica. Molteplici funzioni di protezione sono integrate nel caricabatterie, come protezione da surriscaldamento, protezione da corrente, protezione da cortocircuito e protezione dalla temperatura, prolungando così la durata del caricabatterie.



Insomma, questo eccellente caricatore wireless magnetico compatibile con iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max non ha nulla per giustificarne il mancato acquisto, anzi. Ma fai in fretta, perché in questo momento si trova a soli 10€ su Amazon, dopo tornerà al suo costo normale di 18€. Non è uno scherzo o un errore di prezzo, ma un’offerta a prezzo stracciato. Spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.