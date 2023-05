Caricatore wireless pieghevole 3 in 1 Mag-Safe: utile, GENIALE ed economico (26€)

Il caricatore Mag-Safe di Hohosb è un caricatore wireless 3 in 1 progettato per i dispositivi Apple, inclusi gli iPhone delle serie 14/13/12, AirPods 3/Pro/2 e Apple Watch 8/7/6/SE/5/4/3/2. È disponibile nella variante bianca e include un adattatore da 18W per la ricarica rapida. In questo momento trovi questo super utilissimo prodotto in offerta su Amazon a soli 26€, grazie alla combo sconto base del 20% e quello col coupon del 25%.

Caricatore multiplo Mag-Safe di Hohosb

Questo caricatore wireless offre un design pieghevole e magnetico che consente di posizionare facilmente i tuoi dispositivi per una ricarica stabile e sicura. La tecnologia Mag-Safe garantisce una connessione magnetica sicura tra il caricatore e i dispositivi compatibili, evitando il rischio di scollegamenti accidentali.

Puoi posizionare il tuo iPhone nella posizione verticale o orizzontale sul caricatore per una comoda visualizzazione mentre si ricarica. Inoltre, il caricatore supporta la ricarica wireless rapida fino a 7.5W per gli iPhone e 2W per gli AirPods e l’Apple Watch. L’inclusione di un adattatore da 18W garantisce una ricarica rapida ed efficiente per tutti i dispositivi collegati. L’adattatore è dotato di un’uscita USB-C per la connessione al caricatore Mag-Safe.

Con questo caricatore wireless 3 in 1, è possibile ricaricare contemporaneamente il tuo iPhone, gli AirPods e l’Apple Watch in un unico dispositivo, riducendo l’ingombro dei cavi e semplificando la tua area di ricarica. In questo momento trovi questo utilissimo prodotto in offerta su Amazon a soli 26€, grazie alla combo che vede aggiungersi allo sconto base del 20%, quello del coupon del 25% da spuntare in pagina.

