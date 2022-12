Caro bollette ADDIO: 10 prodotti utili per combattere il freddo spendendo poco

In questi giorni il freddo si sta facendo sentire. Purtroppo con gli aumenti del carburante e in generale dell’elettricità, per molte famiglie è diventato un problema potersi scaldare in casa adeguatamente. Ma allora cosa fare per proteggersi dal gelo ed evitare di trasformarsi in pinguini, senza spendere una fortuna e magari risparmiando qualcosa sulle bollette? Ecco qualche semplice suggerimento su una serie di prodotti ad hoc che forse potrebbero fare al caso vostro. Dategli un’occhiata.

Stufetta a basso consumo

Questa stufetta è perfetta per camere da letto, uffici e stanze con una dimensione di 20 metri quadrati. Ideale per genitori, anziani, animali domestici, bambini, il termoventilatore dispone di una tecnologia a risparmio energetico che gli consente di consumare fino al 30% in meno di energia.

Scaldacollo ricaricabile

Per chi ha problemi di cervicale o vuole mantenere caldo il collo, questa sorta di “sciarpa” a batteria agli ioni di litio integrata è perfetta. Il riscaldatore per il collo può durare 3-5 ore e grazie al design a ricarica rapida, è operativa in 2-3 ore. È un prodotto sicuro e sostenibile per il vostro utilizzo. Oggi costa appena 39€.

Pantaloni e maglia termica

Questi capi sono davvero eccezionali: vengono solitamente utilizzati per lo sci o per i lavori all’aperto in luoghi freddi, ma nessuno impedisce di usarli anche come pigiama. Grazie agli speciali tessuti con fibre del lontano infrarosso nell’intimo termico donna NOOYME, possono formare un sistema di ciclo di calore in esse, il corpo riesce a regolare il proprio calore, così da mantenerlo asciutto e caldo.

Gilet comodo e caldo

Ok, girare per casa con un gilet non sarà il massimo, ma alla fine quello che vi segnaliamo è leggero e comodo, oltre che auto-riscaldante. Lo trovi su Amazon a un prezzo super vantaggioso: appena 35€, e le spedizioni sono gratuite. Ti basta collegare una powerbank tramite il sistema USB integrato, e in pochi secondi puoi sentire il calore scaldarlo.

Guanti da casa

Volendo esagerare, è possibile tenere addosso in casa anche guanti, purché non siano ingombranti o poco comodi. In tal senso vi segnaliamo questi guanti leggeri ma che tengono calde le mani, garantiscono una buona presa e cosa importante, una certa sensibilità al tatto tale da permettervi di usare anche smartphone o un tablet senza problemi. Oggi costano 11€ col coupon.

Scalda mani e corpo

Se sentite, ma non volete usare i guanti, in alternativa potreste optare per questi originali scaldamani. Sono all’interno di pratiche bustine, e si scaldano in pochi minuti. Volendo potete anche inserirli all’interno proprio di guanti normali, oppure nelle tasche di giacche e pantaloni, anche da camera. Prezzo 15€.

Plaid in flanella con maniche e tasche

Anche perché la flanella addensata migliora il calore per mantenerti comodo e caldo nelle fredde notti invernali, le fibre in flanella sono resistenti e leggere, non ti faranno sentire pesante o rompersi facilmente. Include anche sia delle maniche che delle comode tasche: le maniche possono fornire calore alle braccia, le tasche possono contenere telefono e libri.

Calze termiche riscaldabili

Infine, per le coppie che passano molto tempo davanti alla TV che soffrono particolarmente il freddo, queste calze termiche riscaldabili al microonde, realizzate con semi di lino e lavanda per una maggiore comodità dei piedi, possono essere un regalo di San Valentino molto interessante. Che amiate guardare insieme le vostre serie televisive preferite o giocare in coppia con i videogame, oppure che preferiate farlo da soli, queste morbide calze vi faranno comodo. Fatele vostre con 19€ e spedizioni gratuite via Amazon.

Scalda materasso elettrico taglia bollette

In camera da letto, niene di meglio che questo ottimo ed economico scalda materasso con ben quattro livelli di temperatura per soddisfare ogni esigenza. Adatto a qualsiasi letto con una dimensione di 150 x 80 cm, l’HU 674 è adatto a tutti i letti. Basta stenderla, metterci sopra un lenzuolo e sarai pronto a goderti il delicato calore. Alla giusta temperatura, poi, si stacca e ti fa risparmiare. Costa solo 30€ su Amazon.

Imetec Scaldasonno Adapto

In alternativa c’è Scadasonno Adapto che però è una coperta con la quale puoi creare nel tuo letto il clima ottimale e mantenerlo costante per tutta la notte per dormire bene e svegliarti riposato. Grazie al software, Adapto scalda il letto in pochi minuti e, mentre tu dormi, controlla, regola e stabilizza il clima in base alla temperatura corporea e a quella dell’ambiente, creando le condizioni per un sonno rigenerante. Quindi non ti fa sprecare corrente.

