Caro bollette addio: da oggi l'energia elettrica la produci da te con questo kit fotovoltaico

Con il caro energia oggi più che mai risulta comodo avere a disposizione kit fotovoltaico da 25W come questo che ti segnaliamo e che ora puoi acquistare a un prezzo davvero accessibile. Non è un caso se è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon: economico e dall’impatto positivo sul tuo portafogli. Il prodotto ha un telaio in alluminio resistente alla corrosione per uso esterno, che dura per decenni. Il pannello solare è dotato di un leggero telaio in alluminio anodizzato in caso di elevato vento (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa). Inoltre, il vetro antiriflesso di spessore 3,2 mm aumenta la sicurezza.

Kit fotovoltaico per un risparmio garantito

Questo kit è l’ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: pannello solare IP65 25W, cavi di collegamento con connettore SAE (Plug and Play, facile da installare e non necessita di manutenzione) e regolatore di carica solare 10A (protezione da sovra/bassa tensione), per barche, luci, apriporta e chi più ne ha, più ne metta.

Questo generatore ad energia solare è infatti in grado di trasformare quella accumulata nella batteria con il pannello integrato per poi alimentare la luce LED e alcuni dispositivi elettrici. Questo ti permette di risparmiare tanto soldi sulla bolletta della luce. Oltre che per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. Senza spendere un patrimonio.

Il kit include un pannello solare da 25 W attraverso cui produrre energia pulita e a costo zero immagazzinandola in una batteria portatile che potrà poi essere utilizzata, ad esempio, per alimentare gli impianti di alimentazione o i dispositivi durante la sera. Una luce aggiuntiva è integrata direttamente nell’unità. Approfitta del costo basso e fai tuo questo completissimo kit fotovoltaico a 34€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Le spedizioni sono gratuite e gestite interamente da Amazon.

