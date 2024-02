CarPlay e Android in auto in modo semplice e veloce!

Hai sempre sognato di poter utilizzare anche nella tua vecchia auto CarPlay o Android Auto? Beh, ecco un modo per farlo spendendo una MISERIA! Oggi Amazon abbatte il prezzo del cartablet per aggiungere alla tua vettura un sistema di infotainment che non solo porta i due sistemi a bordo, ma ti permette di accedere ad un mondo di contenuti unici! Parliamo di un tablet da 7 pollici che si installa sulla plancia della macchina e che si collega con due cavetti alla macchina stessa. Il prezzo? Grazie allo sconto Amazon del 5% unito allo sconto via coupon del 6%, questo magnifico prodotto viene a costare solo 64,29 €! Il coupon si attiva direttamente sulla piattaforma e rende questo acquisto ancora più conveniente!

CarPlay e Android Auto: mai così facili!

Poter collegare il proprio smartphone alla macchina è molto comodo. In questo modo, in pochi secondi, si ha accesso ad un mondo digitale connesso che agevola operazioni come ascoltare la musica o impostare il navigatore. Un cartablet come questo, permette quindi di concentrarsi sulla guida evitando così le distrazioni.

Grazie a questo magnifico prodotto, potrete accedere a tutti questi contenuti in modo facilissimo. Vi basterà utilizzare il kit di montaggio adesivo del suo stand posizionando il dispositivo sulla plancia della macchina. In pochi secondi sarà compiuta la magia: benvenuto in auto CarPlay e Android Auto in modalità totalmente wireless!

Il dispositivo va alimentato attraverso il cavo accendisigari presente in auto e collegato alla radio esistente nella macchina. L’audio potrà quindi passare o attraverso il cavo AUX in dotazione o attraverso il tramsettitore FM integrato nel dispositivo. In qualsiasi caso, sarà facilissimo sfruttare le sue potenzialità al 100%.

Non manca un piccolo telecomandino per il controllo remoto, uno slot per le micro SD per immagazzinare sullo stesso device la vostra musica preferita oltre che una telecamera che, i più smanettoni, non avranno problemi a montare sul posteriore dell’auto: sì perché questo device permette anche di mostrare l’area di parcheggio grazie ad una retrocamera che si attiva in automatico in retromarcia.

Acquista subito il cartablet che porta in macchina CarPlay e Android Auto: oggi è in super sconto Amazon! Approfitta della promo che lo ribassa del 5% + 6% grazie al coupon attivabile sulla piattaforma. Il prezzo? Solo 64,29€. Offerta da cogliere immediatamente!

