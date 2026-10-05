Carrefour svende gli elettrodomestici con uno sconto del 50%: prezzi mai visti prima

Colori pastello, prezzi più leggeri e prodotti da usare tutti i giorni: dal grill elettrico alla friggitrice ad aria, passando per tostapane, frullatore e caffettiera. La promozione, punta a chi vuole dare una rinfrescata alla cucina senza spendere troppo. Attenzione però: disponibilità e prezzi, come spesso succede online, possono cambiare nel corso della giornata.

La nuova offerta di Carrefour mette in vetrina una linea di elettrodomestici Taurus rétro in tonalità pastello, un genere che negli ultimi mesi si è visto sempre più spesso anche sugli scaffali di altre catene europee. Il punto è chiaro: apparecchi compatti, forme morbide, colori chiari e funzioni essenziali, con sconti che arrivano al 50% rispetto al prezzo indicato a listino.

“Sono articoli pensati per chi cerca praticità, ma guarda anche all’estetica della cucina”, si legge nelle schede prodotto pubblicate dal rivenditore. Nel catalogo compaiono il grill Taurus PTFCG1001 a 24,95 euro, il frullatore a immersione Taurus PTFHB1201 a 37,45 euro, la friggitrice ad aria Taurus PTFAF8001 a 59,99 euro, il tostapane Taurus PTFTO1201 Duplo a 24,95 euro e la caffettiera a goccia Taurus PTFDC1001 a 27,45 euro. Prezzi da controllare al momento dell’acquisto, perché le offerte online possono cambiare anche senza troppo preavviso.

Grill, tostapane e caffettiera: tre occasioni sotto i 30 euro

Tra i prodotti più economici spicca il grill elettrico Taurus PTFCG1001, venduto a 24,95 euro. Ha una potenza di 1.000 W ed è pensato per panini, sandwich, verdure, carne o pesce alla piastra. Le piastre sono antiaderenti, il manico resta freddo al tatto e, dettaglio utile nelle cucine piccole, si può riporre anche in verticale grazie al formato compatto e al raccoglicavo integrato.

Piccoli elettrodomestici rétro in colori pastello esposti in negozio, come quelli al centro della promo Carrefour con sconti fino al 50%.

Nella stessa fascia di prezzo c’è il tostapane Taurus PTFTO1201 Duplo, proposto a 24,95 euro. La potenza è di 1.200 W e le due fessure extralunghe permettono di inserire quattro fette di pane in cassetta oppure tagli più larghi di pane casereccio. Il selettore regola la doratura, mentre le funzioni di scongelamento, riscaldamento e stop anticipato tornano comode nell’uso di tutti i giorni. Presente anche il vassoio raccoglibriciole estraibile, una di quelle piccole cose che si apprezzano soprattutto al mattino.

Poco più cara, ma sempre sotto quota 30 euro, la caffettiera a goccia Taurus PTFDC1001, in vendita a 27,45 euro. Ha 1.000 W di potenza e una capacità dichiarata fino a 12 tazze, quindi può bastare per una famiglia o per un piccolo ufficio in casa. La caraffa è in vetro, il livello dell’acqua è visibile e il sistema antigoccia consente di versare una tazza anche mentre il caffè sta ancora scendendo. La piastra riscaldante lo mantiene caldo per un po’: senza fronzoli, ma con quello che serve.

Friggitrice da 8 litri e frullatore potente: quando vale la pena spendere di più

Salendo di prezzo, il prodotto più in vista è la friggitrice ad aria Taurus PTFAF8001, offerta a 59,99 euro. La capacità da 8 litri la rende adatta alle famiglie o a chi prepara porzioni abbondanti. La potenza di 1.700 W aiuta a cuocere in tempi rapidi grazie alla circolazione di aria calda.

Il pannello digitale touch include programmi già impostati per friggere, arrostire, cuocere al forno o riscaldare. Non è però un acquisto da fare solo per il colore: prima conviene valutare lo spazio disponibile sul piano della cucina e quanto spesso verrà usata davvero.

Il frullatore a immersione Taurus PTFHB1201 costa invece 37,45 euro e punta su un motore da 1.200 W, venti velocità regolabili e funzione Turbo. Il piede in acciaio inox si smonta, così la pulizia dopo creme, vellutate, salse o frullati diventa più semplice. Nella confezione è indicato anche un bicchiere graduato da 500 ml, utile per preparazioni veloci senza sporcare altri contenitori. Per chi cucina spesso, la differenza rispetto a un modello base può vedersi. Più che nel design, nella resa delle consistenze.

Design rétro in cucina: potenza, capacità e spazio contano più dello sconto

Il fascino del design rétro c’è, soprattutto quando colori pastello e linee morbide trasformano oggetti comuni in piccoli pezzi d’arredo. Ma prima di comprare un piccolo elettrodomestico Taurus solo perché è in offerta, vale la pena guardare tre cose: potenza, capacità e ingombro reale.

Un grill da 1.000 W può bastare per panini e verdure, mentre una friggitrice ad aria da 8 litri occupa più spazio e ha senso soprattutto se viene usata spesso. Lo stesso discorso vale per la caffettiera: dodici tazze sono utili se si beve molto caffè americano, molto meno se al mattino se ne prepara una sola.

La promozione di Carrefour resta interessante per chi cerca prodotti economici, coordinati nello stile e pronti per l’uso quotidiano. Il consiglio, però, è semplice: controllare schede tecniche, misure e condizioni di vendita prima di chiudere l’ordine. Gli sconti al 50% attirano, certo. Ma in cucina vince sempre quello che si usa davvero.