Carrefour svende il gioiello di Samsung: fila alle casse per averlo subito

Una soundbar Samsung con subwoofer separato scende sotto la soglia dei cento euro, trasformandosi in una proposta difficile da ignorare per chi guarda molta TV.

L’offerta riguarda un modello semplice ma completo, pensato soprattutto per dare più corpo all’audio dei televisori senza affrontare la spesa di un impianto più complesso. Prima dell’acquisto, però, ci sono alcune caratteristiche da controllare.

Prezzo giù, disponibilità a tempo e risparmio sul listino

L’offerta di Carrefour porta la Samsung HW-B450 a 99 euro, con spedizione gratuita indicata nella scheda del prodotto e disponibilità fino al 5 ottobre, salvo fine scorte o cambi di prezzo decisi dal rivenditore. Il prezzo abituale riportato dalla fonte era di 169 euro: lo sconto, quindi, è di circa 70 euro.

In questa fascia non è poco, anche perché sotto i cento euro molte soundbar rinunciano al subwoofer separato oppure offrono una potenza più modesta. Nel confronto citato, su MediaMarkt lo stesso modello risultava a 184 euro, dettaglio che rende ancora più evidente il taglio applicato da Carrefour.

Nei reparti audio, raccontano spesso i commessi, il discorso è semplice: “Se la TV si sente piatta, una barra così cambia subito la percezione”. Detto senza troppi giri di parole, ma per molti salotti è proprio così.

Più potenza, subwoofer wireless e audio pensato per TV di fascia media

Il punto forte della Samsung HW-B450 è l’abbinata tra barra audio 2.1 e subwoofer wireless. Una soluzione semplice, ma utile per dare più spazio a dialoghi, effetti e frequenze basse rispetto agli altoparlanti integrati di tante televisioni economiche. La potenza totale dichiarata è di 300 watt, un salto netto se confrontato con i 20 o 40 watt tipici di diversi modelli di fascia media o bassa.

La barra misura 858,8 x 59 x 75 millimetri, è nera, può stare su un mobile o essere fissata alla parete sotto lo schermo, e include il telecomando One Remote. Sul fronte audio ci sono Dolby 2.0, Bass Boost, Adaptive Sound Lite, Surround Sound Expansion e Modalità Gioco. Non trasforma il soggiorno in una sala cinema, questo no. Però dà più corpo a film, partite e serie TV, soprattutto quando i dialoghi sembrano lontani e i bassi quasi non si sentono.

Connettività essenziale: cosa controllare prima dell’acquisto

Il limite più chiaro della Samsung HW-B450 sta nella connettività, ridotta al minimo: ingresso ottico e porta USB per ascoltare musica da chiavette o supporti esterni. Chi cerca HDMI ARC, più ingressi o funzioni smart avanzate potrebbe trovarla stretta già al momento di collegarla. È il compromesso classico di un modello base: va bene per chi vuole collegare tutto in pochi minuti e ascoltare meglio la TV, meno per chi ha più dispositivi da gestire.

La stessa fonte indica come alternativa più recente la Samsung HW-B650F/ZF a 149 euro su Amazon, quindi circa 50 euro in più, con una dotazione superiore. Tra le altre opzioni citate ci sono anche Hisense HS2000, vista a 79,20 euro da El Corte Inglés, e LG DS60T, indicata a 167,98 euro su Amazon.

Prima di comprarla conviene controllare le porte della propria TV, lo spazio sotto lo schermo e il prezzo aggiornato: nelle offerte tech, il cartellino può cambiare in fretta. La promozione Carrefour descritta riguarda il mercato della Spagna, quindi prezzo e disponibilità non vanno considerati automaticamente validi anche nei punti vendita italiani.