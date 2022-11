Carta di credito scollegata dal tuo conto in banca? Ecco come fare

La carta di credito è uno strumento di pagamento ormai più che collaudato e, la maggior parte di istituti bancari offre un servizio apposito.

Non tutte le proposte sono però valide e, in tal senso, molte banche offrono condizioni non del tutto vantaggiose. Allo stesso tempo però, aprire un conto altrove solo per ottenere una carta migliore può comportare diverse noie.

In realtà, al giorno d’oggi esiste l’opportunità di ottenere una carta di credito scollegata dal proprio istituto bancario, senza dover affrontare la noiosa apertura di un conto corrente a parte. Stiamo parlando di Carta YOU, un servizio che permette, tramite la ricezione di una fattura, di pagare le spese tramite l’abituale conto bancario.

Un vantaggio considerevole che, come vedremo in seguito, non è però l’unico legato a questa interessante piattaforma.

Una carta di credito scollegata dal conto corrente bancario? Con Carta YOU è possibile

Se potersi slegare dalla propria banca è un vantaggio, Carta YOU va oltre proponendo uno strumento di pagamento raffinato, con condizioni a dir poco vantaggiose.

L’assenza di commissioni annuali e di costi legati al prelievo di denaro contante sono, senza ombra di dubbio, un’attrattiva già di per sé capace di attirare i consumatori. Il credito gratuito fino a 7 settimane e l’integrazione di un’assicurazione viaggio, gratuita e completa, sono fattori che consolidano l’ottima impressione rispetto a questa piattaforma.

Il tutto viene supportato da un servizio clienti gratuito, attivo 24 ore su 24 e sempre disponibile per risolvere i problemi dei clienti, anche attraverso un apposito portale online.

La possibilità di effettuare pagamenti contactless, così come sistemi di sicurezza avanzati (come il Mastercard SecureCode) rappresentano altri vantaggi legati a Carta YOU che ne stanno decretando l’enorme successo sul mercato italiano e non solo.

Non solo: va poi tenuto conto della rapidità con cui è possibile richiedere tale carta. La pratica, avviata tramite un apposito form sul sito ufficiale, richiede infatti appena 2 minuti.

