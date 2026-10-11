Carta Dedicata a te, 500 euro senza domanda: l'errore che a dicembre ti fa perdere tutto

Dal 4 novembre 2026, in tutta Italia, INPS, Comuni e Poste Italiane metteranno in moto la nuova fase del contributo da 500 euro l’anno, rifinanziato dalla legge di bilancio 2026 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura, prevista dal decreto interministeriale del 24 giugno 2026 e spiegata dall’INPS con il messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, non richiede alcuna domanda: le famiglie saranno scelte d’ufficio, in base ai requisiti stabiliti dalla norma. Un passaggio importante, perché saranno soprattutto i Comuni a tenere insieme banche dati, elenchi definitivi e comunicazioni ai cittadini.

La Carta “Dedicata a te” andrà ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro e con tutti i componenti iscritti regolarmente all’Anagrafe della popolazione residente. Non ci saranno moduli da compilare, né file agli sportelli per presentare richiesta: la selezione avverrà in automatico, usando le banche dati disponibili e seguendo le indicazioni dell’INPS.

Per il biennio 2026-2027 ci sarà un solo elenco di beneficiari, valido per entrambe le annualità. In pratica, la lista formata quest’anno farà da base anche per la ricarica successiva, salvo controlli e aggiornamenti previsti dalle procedure. Nei Comuni, intanto, gli uffici sociali dovranno verificare le posizioni indicate dall’Istituto, incrociando dati anagrafici e situazione familiare. Un lavoro poco visibile, ma decisivo.

Il contributo resta vincolato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Non è quindi una somma da spendere liberamente, né un accredito sul conto corrente. L’aiuto arriverà tramite una carta elettronica prepagata, fornita da Poste Italiane, da usare nei negozi abilitati e solo per le categorie di prodotti ammesse.

Esclusioni dal contributo: incompatibilità con AdI, Carta acquisti e sostegni al reddito

Restano esclusi i nuclei che già ricevono l’Assegno di Inclusione, la Carta acquisti o altri aiuti economici contro la povertà e per l’inclusione sociale. Il criterio indicato dal decreto è evitare sovrapposizioni tra misure diverse, destinando la Carta “Dedicata a te” 2026-2027 alle famiglie che, pur avendo un ISEE basso, non risultano già coperte da specifiche forme di sostegno.

Un colloquio in Comune con documenti e spesa essenziale richiama la gestione della Carta “Dedicata a te” e dei beneficiari.

Fuori anche i nuclei in cui almeno un componente percepisce prestazioni di sostegno al reddito o alla disoccupazione, come NASpI, DIS-COLL, Cassa integrazione e strumenti simili. È uno dei punti più delicati, perché il controllo non riguarda solo una persona — e in questo caso non c’è nemmeno un richiedente, visto che non si presenta domanda — ma l’intera famiglia.

Secondo le indicazioni dell’INPS, la selezione partirà dai requisiti fissati dal decreto e dai dati già presenti negli archivi amministrativi. I chiarimenti ai cittadini, però, passeranno in gran parte dai Comuni, che dovranno spiegare perché una famiglia sia stata inserita o esclusa dagli elenchi. In sostanza, sarà fondamentale verificare bene le incompatibilità.

Importi e calendario: attivazione dal 4 novembre, primo utilizzo entro il 16 dicembre e ricarica 2027

Il contributo sarà di 500 euro per ciascun anno. Le carte saranno attivate dal 4 novembre 2026, con la prima ricarica da 500 euro, e gli aventi diritto potranno ritirarle presso gli uffici postali abilitati, seguendo le indicazioni comunicate a livello locale. Chi ha già una carta emessa negli anni precedenti potrà continuare a usarla, se sarà confermato nelle nuove liste.

Attenzione però alla scadenza: per non perdere il beneficio relativo al 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2026. Non basta ricevere la comunicazione o ritirare la tessera. Serve fare almeno un pagamento entro quella data, anche di piccolo importo.

La ricarica per il 2027 arriverà a partire da aprile 2027, sempre secondo le regole previste dall’INPS e attraverso il circuito gestito da Poste Italiane. Il sistema dovrebbe ridurre i passaggi per le famiglie già confermate. Molto, però, dipenderà dalla correttezza degli elenchi iniziali e dalla rapidità delle comunicazioni.

Adempimenti comunali: accesso all’applicativo INPS, consolidamento degli elenchi e comunicazioni ai cittadini

Dal 24 settembre 2026 i Comuni possono entrare nell’applicativo INPS dedicato alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari della Carta “Dedicata a te”. Gli enti locali dovranno controllare e consolidare le liste entro il 13 ottobre 2026, termine fissato per chiudere le verifiche prima dell’invio definitivo a Poste Italiane.

Solo dopo questo passaggio l’INPS trasmetterà gli elenchi finali per preparare carte e ricariche. Ai Comuni toccheranno poi la pubblicazione delle liste, nel rispetto della privacy, e le comunicazioni ai cittadini con le istruzioni per il ritiro e l’uso della carta. Nella pratica, saranno gli uffici comunali a rispondere alle domande più frequenti: dove ritirarla, quando usarla, cosa comprare, cosa fare se la carta era già stata emessa.

Le scadenze sono strette. Tra il consolidamento degli elenchi del 13 ottobre, l’attivazione del 4 novembre e il primo utilizzo entro il 16 dicembre, il tempo non è molto. Per le famiglie interessate, l’indicazione è semplice: controllare le comunicazioni del proprio Comune e verificare per tempo l’eventuale presenza negli elenchi della Carta “Dedicata a te” 2026-2027.