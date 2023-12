Carta di credito gratuita: ecco perché conviene Carta PAYBACK di Amex

Scegliere una carta di credito gratuita è oggi più facile grazie ad American Express che mette a disposizione dei nuovi clienti Carta PAYBACK, realizzata in collaborazione con il programma fedeltà multi-brand PAYBACK.

Si tratta di una carta di credito a canone zero che consente di accumulare punti PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro di spesa) e permette agli utenti di scegliere se pagare le spese a saldo oppure a rate (con l’applicazione di un tasso di interesse.

Per i nuovi clienti che richiedono Carta PAYBACK di American Express entro il prossimo 12 gennaio, c’è uno sconto di 100 euro sul primo estratto conto utile che può essere ottenuto semplicemente effettuando almeno 1.000 euro di spesa nei primi tre mesi dall’emissione.

Per richiedere la carta di credito basta accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto. Questa carta è facilmente accessibile: American Express, infatti, richiede un reddito annuale lordo di 11.000 euro per l’emissione.

Carta di credito PAYBACK di American Express: tanti vantaggi, senza costi

Con Carta PAYBACK è possibile ottenere una carta di credito a canone zero, senza alcun requisito da rispettare per eliminare i costi di mantenimento. Con la carta, inoltre, è possibile accumulare punti PAYBACK oltre che richiedere la rateizzazione delle spese.

C’è anche la possibilità di sfruttare una carta supplementare e di sfruttare le assicurazioni per la protezione degli acquisti messe a disposizione da Amex. Come per tutte le carte American Express, inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto corrente. La carta di credito è accessibile con un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è una promozione aggiunta: effettuando almeno 1.000 euro di acquisti con carta entro i primi 3 mesi dall’emissione, infatti, American Express garantirà uno sconto di 100 euro sul primo estratto conto utile.

Tutti i dettagli sono accessibili tramite il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.