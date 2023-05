Carta di credito senza conto e a zero spese: è possibile con Advanzia Bank

Sul mercato ci sono un gran numero di opzioni per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito. Trovare una carta a zero senza dover aprire un nuovo conto corrente, però, non è semplice. In questo caso, le opzioni disponibili si riducono drasticamente e, in molti casi, le limitazioni al servizio sono troppo stringenti.

Grazie ad Advanzia Bank, però, gli utenti italiani hanno oggi la possibilità di attivare una carta di credito gratuita anche senza aprire un nuovo conto. La soluzione in questione è Carta YOU, una carta che, di mese in mese, diventa sempre più un punto di riferimento del mercato italiano.

Carta YOU non ha costi fissi e non presenta commissioni sull’utilizzo (sia prelievi che pagamenti non prevedono costi extra, anche per le operazioni effettuate all’estero). In più, c’è una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere l’emissione di Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese da richiedere senza aprire un nuovo conto

Scegliere Carta YOU significa accedere ad una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

nessun costo di emissione

canone zero, senza dover rispettare alcuna condizione

emissione senza dover aprire un nuovo conto corrente

zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche se effettuati all’estero

In più, i clienti che attivano Carta YOU possono contare su una lunga serie di vantaggi aggiuntivi. La carta di credito proposta da Advanzia Bank, infatti, include una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse). Da notare, inoltre, che Carta YOU utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo.

Per richiederà, senza alcun costo, è disponibile il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. Il limite di utilizzo mensile della carta viene fissato al momento dell’emissione da Advanzia Bank, in base ai dati forniti dall’utente. Successivamente, il plafond cresce progressivamente, garantendo maggiori margini di utilizzo della carta. È necessario, però, saldare sempre in modo puntuale le spese.

