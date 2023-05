Carta di credito senza conto e con zero costi: ecco la scelta giusta

Ottenere una carta di credito con zero costi fissi e con zero commissioni legate all’utilizzo è possibile, anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (che rischierebbe di comportare ulteriori costi). Sul mercato, infatti, è possibile individuare alcune opzioni che rispecchiano queste caratteristiche. La più completa, anche per via dell’assenza di requisiti da rispettare per ottenere l’azzeramento delle spese, è Carta YOU di Advanzia Bank.

Questa carta di credito presenta un canone azzerato a tempo indeterminato e senza condizioni. In aggiunta, la carta presenta zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero, garantendo la massima libertà di utilizzo. A completare i vantaggi della carta c’è una polizza viaggi inclusa oltre alla possibilità di rateizzare le spese. La carta di credito può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale.

Carta YOU: la carta di credito a costo zero da richiedere anche senza un conto corrente

Scegliere Carta YOU permette di ottenere una carta di credito Mastercard con tanti vantaggi. Questa carta non ha costi di emissione e non ha costi fissi (il canone è sempre azzerato, senza requisiti da rispettare). In più, non ci sono commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero. La carta è, quindi, utilizzabile liberamente, senza dover tenere in considerazione costi vari che andrebbero a far lievitare le spese.

Tra i vantaggi di chi sceglie Carta YOU troviamo:

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse)

un plafond che cresce nel tempo: la banca fissa un fido che poi crescerà nel tempo se il cliente continuerà a saldare le spese sempre rispettando le tempistiche corrette

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale, linkato qui di sotto, e seguire la procedura di sottoscrizione per inoltrare la richiesta di emissione della carta a Advanzia Bank che risponderà in tempi rapidi. Non sono previsti costi iniziali, costi fissi e costi legati all’utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.