Carta d’identità elettronica, hai capito a cosa serve il microchip? In pochi conoscono la vera funzione

La Carta di Identità Elettronica (CIE) non è solo un documento tradizionale, ma un vero e proprio strumento digitale di identificazione grazie al microchip contactless integrato.
La Carta di Identità Elettronica (CIE) non è solo un documento tradizionale, ma un vero e proprio strumento digitale di identificazione grazie al microchip contactless integrato.
Silvia Dalia
Pubblicato il 12 giu 2026
Carta d’identità elettronica, hai capito a cosa serve il microchip? In pochi conoscono la vera funzione

Questo chip memorizza in modo sicuro dati personali e biometrici, come la fotografia del titolare e le impronte digitali, consentendo sia la verifica dell’identità sia l’accesso a numerosi servizi online offerti da pubbliche amministrazioni e imprese. La lettura dei dati, eccetto le impronte, può avvenire tramite lettore NFC su smartphone o su computer con smartcard reader, mentre l’accesso alle impronte digitali resta riservato esclusivamente alle autorità autorizzate.

Sicurezza e conformità internazionale

Il microchip della CIE rispetta le raccomandazioni internazionali ICAO 9303, le stesse dei passaporti elettronici, garantendo che il documento sia riconosciuto anche come strumento di viaggio nei Paesi dell’area Schengen.

CIE a cosa serve il microchip – Webnews.it

Durante i controlli tramite operatore, la lettura dei dati memorizzati nel chip permette di verificare l’autenticità della carta e l’identità del titolare, aumentando significativamente la sicurezza dei controlli. L’accesso alle informazioni avviene sempre attraverso una chiave di protezione stampata sul documento, come CAN (Card Access Number) o MRZ (Machine Readable Zone), impedendo letture non autorizzate.

Un valido supporto alla verifica è fornito dall’app gratuita ID.E.A. (IDentity Easy Access), che permette ai cittadini di leggere e confermare i dati della CIE direttamente da smartphone dotati di NFC, senza comprometterne la sicurezza.

Funzione digitale e accesso ai servizi

Oltre alla funzione di identificazione fisica, la CIE rappresenta una chiave digitale sicura. Consente infatti di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e di aziende private in modo veloce e affidabile, anche da dispositivi mobili. Grazie al microchip, ogni cittadino dispone di un profilo digitale unico, che semplifica procedure come autenticazioni, pagamenti e richieste di documenti, riducendo il rischio di frodi e garantendo la tutela dei dati personali.

Il microchip della Carta d’Identità Elettronica non è solo un elemento tecnologico aggiuntivo, ma la vera chiave della sicurezza digitale del titolare. Oltre a proteggere l’identità, offre accesso controllato e sicuro ai servizi online, trasformando un documento tradizionale in uno strumento indispensabile nell’era digitale.

Questa combinazione di biometria, sicurezza e accesso digitale rende la CIE uno dei mezzi più affidabili e innovativi per gestire l’identità personale in Italia.

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