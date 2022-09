Con Carta Oro American Express 200€ di sconto sui tuoi acquisti

Le carte di credito American Express rappresentano uno dei pilastri dell’intero settore.

Questo strumento di pagamento esclusivo, raffinato e flessibile infatti, rappresenta la soluzione definitiva per gestire la dilazione dei pagamenti.

Non solo: American Express si dimostra una soluzione prestigiosa anche attraverso alla serie di vantaggi con cui “coccola” i propri clienti.

Per esempio, Chiunque richieda una Carta Oro dal 16 al 13 ottobre 2022, in caso di spesa per almeno 2.000 euro entro 90 giorni dall’emissione, può ottenere lo sconto di 200 euro al momento del primo estratto conto utile.

Il canone gratuito per il primo anno poi, risulta un’altra caratteristica che rende questa carta di credito una delle più ambite a livello mondiale.

Carta Oro American Express: dai 200€ di sconto all’accesso alle VIP Lounge

Carta Oro poi, offre anche accesso a una serie di convenzioni alquanto ampia. Si parla di sconti con Amex Offers, offerte 2×1 nel contesto di spettacoli cinematografici e non solo, oltre a un voucher annuale da 50 euro, utilizzabile per vacanze e ristorazione in attività convenzionate American Express.

Anche lato acquisti, Carta Oro American Express si dimostra una proposta molto valida. Si parla di copertura sugli acquisti, valida per 90 giorni e con un massimale pari a 2.600 euro.

Altre note positive faranno la felicità di chi vola spesso per vacanze o lavoro. Si parla infatti del programma Priority Pass, con accesso agevolato a più di 1.200 VIP Lounge aeroportuali.

Le coperture assicurative sui viaggi, così come agevolazioni sul noleggio veicoli (grazie alla collaborazione con Hertz e Avis) permettono al possessore di questa carta di avere vantaggi in pressoché qualunque tipo di contesto si venga a trovare.

Infine, va tenuto conto che richiedere Carta Oro non richiede molto tempo e presenta pratiche burocratiche minime.

