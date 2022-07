Con Carta Oro American Express 250€ di sconto sugli acquisti

Quando si parla di carte di credito esiste un’offerta ormai molto ampia. D’altro canto, si parla di strumenti utili per effettuare acquisti online, e non solo, senza l’utilizzo di contante.

D’altra parte però, non tutti i servizi del settore sono di alta qualità. In questo contesto, poche piattaforme offrono garanzie e qualità come Carta Oro American Express. La multinazionale che emette questa carta ha una storia lunghissima, cominciata nel lontanissimo 1850.

Stiamo parlando di una carta esclusiva, che comporta non solo una solidità invidiabile ma anche una serie di vantaggi che la rendono speciale se confrontata con la concorrenza.

Ultima tra le tante “coccole” di American Express per i suoi clienti è lo sconto di 250 euro sugli acquisti, proposto per chi spende almeno 4.000 euro entro i 6 mesi dall’emissione della suddetta carta.

Con Carta Oro American Express uno strumento ideale per chi viaggia

Carta Oro American Express non ha nessun limite prefissato e offre una serie di vantaggi che la rendono irraggiungibile dalla maggior parte della concorrenza.

Per gli appassionati di shopping per esempio, è possibile accedere alle offerte Amex Offers e fruire di sconti imperdibili. Anche chi ama cinema e teatro può gradire le esclusive offerte di biglietti 2×1 per seguire spettacoli di vario tipo.

Carta Oro American Express però va oltre, offrendo numerosi vantaggi a chi ama viaggiare. In tal senso si spazia da un voucher omaggio annuale fino al Priority Pass. Questa soluzione offre l’accesso ad oltre 1.200 VIP Lounge nel mondo.

La possibilità di usufruire di condizioni favorevoli per il noleggio auto e una formula assicurativa attiva durante i viaggi (con una copertura di 3.000 euro) sono ulteriori vantaggi legati a questa carta.

Carta Oro American Express è disponibile il primo anno a canone zero mentre, a partire dal secondo, il costo è pari a 14 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.