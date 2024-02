Carta Oro Amex: ancora pochi giorni per usufruire della promozione

Sei alla ricerca di una carta di credito che offra più di un semplice metodo di pagamento? La Carta Oro American Express è la risposta che cercavi. Non solo apre le porte a un mondo di privilegi esclusivi, ma con la promozione attuale, diventa anche un incredibile strumento di risparmio. Scopri come ottenere 250€ di sconto sui tuoi acquisti.

I vantaggi di richiedere Carta Oro Amex

Immagina di avere una carta di credito che non solo ti offre vantaggi esclusivi ma ti libera anche dalla quota annuale per il primo anno. Con la Carta Oro American Express, non devi più immaginarlo ma il canone è azzerato: dimentica i costi di gestione per i primi dodici mesi e goditi il meglio di ciò che ha da offrire. Se viaggi spesso, la Carta Oro arricchisce le tue esperienze regalandoti l’accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo attraverso il programma Priority Pass, con due ingressi gratuiti all’anno che trasformeranno le tue attese in aeroporto in momenti di puro relax.

Avere flessibilità nei pagamenti è oggi più importante che mai, e la Carta Oro risponde perfettamente a questa esigenza, permettendoti di scegliere se pagare a saldo o rateizzare le tue spese, con una linea di credito personalizzata fino a 15.000€. Ogni euro speso si trasforma in punti grazie al programma Club Membership Rewards, trasformando ogni acquisto in un’opportunità per guadagnare. Ma i vantaggi non fiscono qui. Con l’attuale promozione se attivi la carta entro il 22 febbraio, hai l’opportunità unica di ottenere 250€ di sconto sui tuoi acquisti, spendendo almeno 3000€ nei primi tre mesi dall’attivazione. Oltre al risparmo, la Carta Oro offre anche voucher esclusivi per viaggi ed eventi, e garantendo che ogni tuo acquisto e viaggio sia protetto da eventuali imprevisti.

In poche parole, una carta di credito come questa è difficile da trovare. Con tutta la sicurezza e la solidità del gruppo American Express, puoi stare tranquillo e goderti i numerosi benefici che avrai attivando la Carta Oro. Per tutti i dettagli ti invitiamo a visitare il sito cliccado o qui o sul pulsante qui sotto. Non aspettare oltre e trasforma il tuo modo di spendere.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.