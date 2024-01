Carta PAYBACK: attivala entro il 19 febbraio e risparmia 100€

Immagina di avere una carta di credito che non solo gestisce le tue spese quotidiane, ma ti premia ad ogni acquisto. Ecco a te la Carta PAYBACK di American Express, una vera e propria rivoluzione nel mondo delle carte di credito. E c’è di più: se la attivi entro il 19 febbraio 2024 c’è una super promozione. Ecco qualche dettaglio in più.

Perché richiedere la carta PAYBACK di AMEX

Con la Carta PAYBACK American Express, ogni tuo acquisto diventa un’opportunità per accumulare punti. Per ogni 2 euro spesi, guadagni 1 punto PAYBACK, e presso i partner PAYBACK i punti raddoppiano! È il momento di trasformare la tua routine di spesa in una pioggia di premi. Sì, hai letto bene: zero costi annuali. Questa carta è pensata per essere alla tua portata, senza spese nascoste. E la flessibilità? Scegli tu come pagare: a saldo o rateale, con tassi di interesse competitivi (TAN del 12% e TAEG del 14,31%). La libertà finanziaria è nelle tue mani. Parlando di sicurezza, la carta PAYBACK ti protegge con assicurazioni contro l’uso illecito e coperture per danni o furti. E non finisce qui: c’è un servizio clienti sempre disponibile e accesso a eventi esclusivi tramite American Express Experiences.

Richiederla è piutttosto semplice. Si fa online in pochi minuti iniziando da qui. Per diventare titolare di questa carta bisogna essere maggiorenni, residenti in Italia e avere un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro. Ma la cosa decisamente più interessante è l’attuale promozione. Attivando la carta entro 19 febbraio 2024 risparmi ben 100 € direttamente sull’estratto conto, a condizione che tu spenda almeno 250 euro nei primi tre mesi. Non male vero?

A queste condizione, non c’è stato mai un momento migliore per entrare nel mondo PAYBACK American Express. Un mondo dove convenienza, sicurezza e vantaggi esclusivi si incontrano. Ma ricorda, hai tempo fino al 19 febbraio. Non perdere l’occasione di unire risparmio e premi in un’unica soluzione. Visita ora la pagina dedicata e richiedi la tua carta.

