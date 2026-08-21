Hai perso la tua carta di credito? Perché non sei ancora fuori pericolo nemmeno dopo averla bloccata

Hai perso la tua carta di credito? In Germania, nel 2026, chi smarrisce una carta bancaria Girocard deve muoversi subito. Bloccarla è la prima cosa da fare, certo. Ma non sempre basta. Anche dopo la chiamata al servizio di emergenza, alcuni pagamenti possono ancora passare se la carta finisce nelle mani sbagliate. È il dettaglio che spesso sfugge proprio nel momento peggiore: portafoglio sparito, tasche controllate due volte, app della banca aperta in fretta. E intanto il rischio non è ancora chiuso.

Il primo intervento: chiamare il servizio di blocco e fermare le operazioni con PIN

Appena ci si accorge che la carta bancaria è scomparsa, bisogna chiedere il blocco immediato della carta. In Germania il numero centrale più usato è il 116 116, il servizio nazionale per bloccare carte e strumenti di pagamento. In alternativa si può intervenire dall’home banking, dall’app della propria banca o chiamando il servizio clienti dell’istituto.

L’obiettivo è semplice: chiudere in fretta le operazioni più rischiose, soprattutto quelle che richiedono il PIN, come i prelievi al bancomat o molti pagamenti nei negozi. Le banche lo ripetono spesso nelle istruzioni ai clienti: prima si blocca, meglio è. In casi del genere anche pochi minuti possono contare. Se possibile, conviene avere sottomano nome, banca, numero di conto o dati della carta. Ma se non si trovano, la segnalazione va fatta comunque.

La falla meno nota: gli acquisti con addebito SEPA e firma possono ancora passare

Il punto meno conosciuto riguarda un tipo di pagamento ancora usato in alcuni negozi tedeschi: l’addebito diretto SEPA con firma. A differenza delle operazioni con PIN, questo sistema non sempre viene fermato automaticamente dal normale blocco della carta.

In pratica, se un ladro entra in un esercizio che accetta pagamenti con firma su ricevuta, potrebbe riuscire a fare acquisti con la carta smarrita, almeno finché non entrano in gioco altri controlli. Questo non vuol dire che possa svuotare il conto al bancomat: quella strada, con il blocco ordinario, viene chiusa. Ma una spesa fraudolenta può comunque finire sul conto del titolare, almeno all’inizio.

È una zona grigia pratica, più che una vera “scappatoia” tecnica. E proprio per questo genera confusione. Molti clienti pensano che, dopo la telefonata per il blocco, ogni uso della carta sia impossibile. In realtà, non sempre è così.

Il ruolo di KUNO: la segnalazione alla polizia che avvisa i commercianti aderenti

Per chi usa una Girocard tedesca, c’è un passaggio in più, poco noto fuori dalla Germania: la registrazione nel sistema KUNO, sigla di “Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen”. Il nome è lungo, ma il meccanismo è piuttosto concreto.

Si tratta di un servizio collegato alla polizia e ai negozi aderenti, nato per segnalare le carte smarrite o rubate anche per i pagamenti con addebito e firma. La denuncia può essere presentata in una stazione di polizia locale. Una volta inseriti i dati della carta nel sistema, l’avviso arriva agli esercenti partecipanti, che possono rifiutare le transazioni tentate con quella carta.

Nelle informazioni ufficiali viene descritto come una banca dati di allerta. Non sostituisce il blocco bancario: lo completa. Ed è proprio questo il passaggio che molti dimenticano, magari convinti di aver già fatto tutto dopo la chiamata al 116 116.

Cosa fare subito dopo lo smarrimento: controlli sul conto, denuncia e richiesta di rimborso

Dopo il blocco della carta e l’eventuale segnalazione tramite KUNO, resta un’altra cosa da fare, meno immediata ma fondamentale: controllare i movimenti del conto. Meglio verificare l’estratto dall’app o dall’home banking nelle ore successive, e poi ancora nei giorni seguenti. Alcuni addebiti, infatti, possono comparire in ritardo.

Se spuntano operazioni non riconosciute, bisogna contattare subito la banca, contestarle formalmente e chiedere come avviare la procedura di rimborso. In caso di furto, la denuncia alla polizia è una scelta prudente e spesso necessaria, soprattutto se nel portafoglio c’erano anche documenti, tessere sanitarie o altre carte.

Le banche valutano poi responsabilità, tempi della segnalazione e tipo di operazione. Per questo conviene annotare l’orario in cui ci si è accorti dello smarrimento e quello della chiamata per il blocco. Sembrano dettagli piccoli, ma possono pesare. La regola pratica è questa: bloccare la carta è urgente, però non chiude sempre tutta la vicenda. Conto, denuncia e sistemi di allerta vanno seguiti fino in fondo.