Carte conto con IBAN: l'alternativa giusta al conto corrente?

Per gestire i pagamenti online e in negozio non è necessario utilizzare la carta di debito abbinata al proprio conto corrente. A disposizione degli utenti ci sono diverse opzioni alternativa. Negli ultimi tempi, la soluzione più diffusa ed apprezzata è, senza dubbio, la carta conto con IBAN che, in molti casi, può essere una vera e propria alternativa al conto corrente.

Scegliendo una carta conto con IBAN, infatti, è possibile accedere ad una carta prepagata, utile per effettuare pagamenti, sia online che al POS, e prelevare contante all’ATM. La carta presenterà un saldo completamente separato dal conto corrente che potrà essere ricaricato in qualsiasi momento (spesso, infatti, si parla di “prepagata ricaricabile”).

Con le carte conto con IBAN, però, c’è un elemento aggiuntivo. La presenza di un IBAN collegato alla carta prepagata e non al conto corrente, infatti, offre una serie di vantaggi extra come la possibilità di fare e ricevere bonifici (utilizzabili anche per ricaricare il saldo della prepagata).

Grazie ad un proprio IBAN, inoltre, la prepagata consente di accreditare lo stipendio e la pensione oltre che domiciliare le utenze, semplificando al massimo tutti gli aspetti principali di gestione del proprio denaro, senza la necessità di dover utilizzare un conto corrente.

Tra le opzioni a disposizione per chi è in cerca di una carta conto con IBAN da richiedere e gestire interamente online c’è VIABUY che consente di ottenere un conto e una carta per gestire al meglio il proprio denaro.

VIABUY: conto online e carta prepagata in un colpo solo

Scegliendo VIABUY è possibile, quindi, accedere ad un conto online con un IBAN personale (tedesco e lussemburghese) e ad una carta Prepaid Mastercard, accettata praticamente in tutto il mondo e con possibilità di utilizzo online completo.

Il saldo della carta può essere ricaricato direttamente tramite bonifico. Tutti i pagamenti e bonifici sono gratuiti. L’app di VIABUY consente, inoltre, una completa gestione della carta e del relativo saldo con la possibilità di sfruttare l’IBAN per tutte le principali operazioni finanziarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.