Carte da gioco UNO in offerta a 5 euro per il Prime Day

Il Prime Day di Amazon non è solo smartphone, computer, tablet, ecc. Tra le offerte del giorno ti segnaliamo anche le carte da gioco originali UNO, in promo esclusiva al prezzo di 5 euro, in sconto del 34% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni pari a 7,73 euro. Le carte sono vendute e spedite da Amazon: ti ricordiamo che in qualità di utente Prime le spese di spedizione sono gratuite.

Carte da gioco UNO in super sconto al Prime Day di Amazon

Il gioco di carte UNO deve il suo clamoroso successo in tutto il mondo per la semplicità delle sue regole. Non solo è facilissimo da imparare, ma è anche molto complicato smettere di giocare.

UNO è l’urlo del giocatore che rimane con una sola carta in mano. Invece, chi rimane senza carte totalizza un punteggio pari alla somma dei valori delle carte in possesso degli altri avversari. Vince chi totalizza per primo 500 punti.

Il set di gioco UNO in vendita su Amazon contiene 112 carte e le istruzioni.

Puoi giocarci in due, magari insieme al tuo amico preferito, oppure con i tuoi genitori, oppure ancora durante una delle tante serate estive a casa dei tuoi amici (fino a un massimo di 10 giocatori).

Cogli al volo l’occasione del Prime Day per il gioco da carte UNO, tuo a soli 5 euro e con consegna gratuita a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.