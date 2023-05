Carte di credito sempre più usate in Italia: ecco come averne una gratuita

Continua la crescita dell’uso delle carte di credito in Italia. Come evidenziato gli ultimi dati di Banca d’Italia, infatti, nel corso del 2022 si è registrata una crescita del valore complessivo delle transazioni delle carte di credito (personali e aziendali) nel confronto all’anno precedente. Complessivamente è stata raggiunta la somma di 101 miliardi di euro.

Il ricorso da parte dei consumatori italiani alle carte di credito diventa, quindi, sempre più frequente, grazie ai tanti vantaggi garantiti dall’uso di questo particolare tipo di carte di pagamento che, scegliendo l’opzione giusta, possono essere anche a zero spese.

Per avere una carta di credito gratuita è oggi sufficiente puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta di credito, infatti, si caratterizza per la totale assenza di costi fissi e di commissioni legate all’utilizzo. In più, la carta include una polizza viaggi oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Richiedere Carta YOU è facile e gratuito. Basta accedere al sito ufficiale linkato qui di seguito.

Carta di credito gratuita: ecco perché scegliere Carta YOU

Carta YOU è una carta di credito gratuita, completa e senza limitazioni. Questa carta si caratterizza per:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare zero commission i su pagamenti e prelievi, anche all’estero

i su pagamenti e prelievi, anche all’estero zero costi di emissione

emissione senza apertura di un conto corrente

polizza viaggi gratuita inclusa per tutti i clienti

inclusa per tutti i clienti possibilità di rateizzare le spese sostenute con carta (con un tasso di interesse)

Carta YOU è una delle migliori carte di credito gratuite sul mercato. La crescente richiesta di questo tipo di carte da parte degli utenti italiani la rende la soluzione ideale per moltissimi risparmiatori. Con Carta YOU, infatti, è possibile avere una carta di credito a zero spese e sempre pronta all’usa.

Per richiedere l’emissione di Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta a Advanzia Bank.

