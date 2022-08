Carte prepagate e sicurezza: come evitare rischi?

I servizi che offrono carte prepagate sono ormai moltissimi e in grado di fornire funzionalità e condizioni più disparate. Al di là di quello che è considerabile come comodità, di fatto, la sicurezza resta comunque una priorità concreta per chiunque utilizzi questo strumento.

Al fine di evitare truffe, come appare logico, la prudenza è la prima arma di difesa del consumatore. Evitare acquisti da siti senza protocollo HTTPS è quasi d’obbligo, oltre che evitare piattaforme sospette e/o poco conosciute è un secondo passo avanti. Anche navigare utilizzando una VPN può essere una buona prassi aggiuntiva.

Risulta però innegabile che, viste le abilità dei criminali informatici attuali, anche le carte prepagate e i relativi servizi devono fornire strumenti adeguati per impedire frodi.

Una carta prepagata sicura e con tanti altri vantaggi consistenti

Lato sicurezza, Revolut è una carta che si dimostra al top del settore.

Stiamo parlando di soluzioni come un collaudato sistema di sicurezza end-to-end, capace di rilevare automaticamente transazioni sospette. La protezione da intromissioni esterne e la verifica aggiuntiva per accedere all’app, offrono ulteriori garanzie in tal senso.

Chiaramente Revolut non è una prepagata apprezzabile solo lato sicurezza: il sistema di gestione degli abbonamenti indesiderati è, per esempio, un ottimo modo per evitare lo spreco di denaro.

Allo stesso modo, funzioni aggiuntive come il salvadanaio virtuale, il portafoglio cripto e la possibilità di effettuare trading online direttamente da smartphone sono a dir poco utili. Allo stesso modo, Revolut offre anche tante idee molto utili per chi viaggia, come i pass economici per le aree lounge aeroportuali.

Il tutto per una carta gratuita e che, per essere ottenuta, richiede un’iscrizione che richiede appena pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.