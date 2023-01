Casa al SICURO con soli 29€: merito di questa telecamera a 360° YI

Se stai cercando una telecamera da interno che sia facile da configurare e che ti offra una qualità video eccezionale, allora la YI Dome Guard è quella che fa per te.

Proprio in questo momento è in offerta su Amazon, quindi puoi approfittare di un prezzo scontato per acquistarla. Infatti con un bel ribasso del 47% la porti a casa ad appena 29€, un affare sotto tutti i punti di vista. Cosa aspetti?

Telecamera da interno e via: casa tua rimane sempre al sicuro

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, questa telecamera firmata YI è un gioiellino da mettere in casa. Piccola e discreta, scegli un posto intelligente affinché possa riprendere tutte le zone in una volta sola e senza farti scendere a compromessi.

Dotata di un sensore d’immagine da 1080p, ti garantisce una qualità video nitida e dettagliata. Inoltre, è in grado di coprire un ampio angolo di visuale, il che significa che potrete monitorare gran parte della stanza in cui la posizioni. Se non l’avessi capito, è capace di roteare su sé stessa di 360° per non lasciare neanche un punto cieco.

Uno dei punti di forza di questa telecamera è la sua facilità di configurazione. Basta scaricare l’app gratuita YI Home e seguire le istruzioni per impostare la telecamera in pochi minuti. Una volta configurata, puoi controllare in tempo reale tramite l’app, visualizzare i video registrati e anche ricevere notifiche push in caso di movimento rilevato.

Inoltre, questo gioiellino è dotato di un microfono e di un altoparlante incorporati, in modo da poter comunicare con chi si trova nella stanza in cui si trova la telecamera.

