Casa al sicuro con videocamera BLINK MINI in offerta su Amazon

Può capitare spesso e volentieri di assentarci per qualche ora da casa nostra, o perfino andare in vacanza, lasciando dunque l’ambiente domestico inabitato per giorni e giorni: questo espone chiaramente a dei rischi, come ad esempio l’irruzione dei ladri e altre possibili minacce che potrebbero capitare. È dunque bene prepararsi in maniera adeguata a queste evenienze, con degli ottimi kit di sorveglianza che ci permettano di monitorare in maniera semplice e veloce tutto il nostro ambiente domestico. Proprio alla base di questa necessità Amazon, in occasione dei Prime Days ha dunque ben pensato di proporti la videocamera Blink Mini Pan-Tilt in offerta all’incredibile prezzo di soli 38 euro, con uno sconto del 35% sull’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Videocamera Blink Mini: addio ai ladri

Immediatezza è senz’ombra di dubbio la parola d’ordine alla base di questo fantastica videocamera di sorveglianza: nel giro di pochissimi secondi infatti hai la possibilità di accedere ad una visuale a 360° gradi su una stanza qualsiasi di casa tua, in modo da poter essere più tranquillo anche quando ti ritrovi lontano da casa, vuoi per lavoro o per vacanza.

Grazie all’app sullo smartphone (scaricabile in maniera completamente gratuita su entrambi i sistemi operativi mobile, iOS e Android) puoi addirittura fare una panoramica da destra a sinistra (o dall’alto in basso) semplicemente scorrendo con dito, in modo da controllare qualsiasi oggetto o animale domestico rimasto a casa.

Grazie alla rilevazione del movimento, poi, questa videocamera è davvero efficiente e sicura: basta anche un minimo movimento impercettibile affinché la videocamera si attivi e mandi immediatamente una notifica sul tuo smartphone, in modo tale da agire tempestivamente ed evitare eventuali furti o minacce esterne.

La configurazione della videocamera è davvero semplice, dal momento che è sufficiente registrarsi al portale Blink per poi collegare la videocamera al supporto orientabile e all’alimentazione, e nel giro di qualche minuto il gioco è fatto.

Insomma, a nemmeno 40 euro hai la possibilità di portarti a casa un kit di sorveglianza davvero eccezionale e al passo coi tempi, grazie al quale riuscirai a dormire sonni tranquilli anche quando ti assenterai per qualche giorno dal tuo ambiente domestico: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo caldamente l’acquisto di questa videocamera Blink Mini in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è limitata ai Prime Days e scadrà nel giro di pochissime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.