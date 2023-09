Casa al sicuro dai ladri con la videocamera D-LINK in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, più che mai, sentiamo la necessità di tutelare la privacy e soprattutto la sicurezza della nostra casa nei confronti malintenzionati che potrebbero irrompere, da un momento all’altro, all’interno di essa. Uno dei rimedi principali in questi casi è l’installazione di un kit di videosorveglianza, che permetta di monitorare 24 ore su 24 il perimetro il perimetro di casa nostra, in modo da essere immediatamente notificati nel caso di invasioni estranee, magari nel bel mezzo della notte. Proprio sulla base di questa esigenza Amazon ha ben pensato di proporti la videocamera D-Link in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di soli 27 euro, con un ottimo sconto del 32% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito da D-Link.

Videocamera D-Link: addio ai ladri

Questa videocamera è in grado di garantirti dei video di qualità eccezionale, grazie alla risoluzione Full HD (1920x1080p, per intenderci) a 30 frame al secondo, perfino con la possibilità di zoom digitale fino a 4x: questo ti garantisce una visione davvero chiara e nitida, anche in condizioni di luce notturna, grazie anche all’integrazione del sistema a infrarossi fino a 5 metri.

Per non parlare poi della panoramica a 340 gradi, che ti permette di avere praticamente tutta la tua abitazione sotto controllo. La videocamera è perfino in grado di rilevare e captare qualsiasi movimento anomalo all’interno del suo angolo di visione: in questo caso parte in automatico una notifica che viene inviata istantaneamente al tuo smartphone, mentre intanto sta già cominciando a riprendere e acquisire materiale video.

Al suo interno sono presenti anche due altoparlanti integrati, che le permettono di rilevare i suoni che provengono dall’ambiente esterno. Molto apprezzata l’integrazione con l’app (scaricabile in modo completamente gratuito dai rispettivi store mobile) , che ti permette di sorvegliare casa tua anche da remoto, semplicemente facendo uso del tuo smartphone o tablet.

Insomma, con nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa una videocamera da sorveglianza dalle prestazioni eccellenti, così che potrai finalmente fare sonni tranquilli una volta per tutte, al riparo dai ladri e da qualsiasi altra minaccia di questo tipo: ecco perché ti suggeriamo l’acquisto della videocamera D-Link in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta sta per terminare.

