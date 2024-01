Casa BELLA e SPLENDENTE con il robot 2-in-1 Lefant LS1, oggi a 197€ (-160€)

Non passa giorno senza che Amazon sveli una nuova offerta imperdibile che ti farà perdere la testa, come questa di oggi che ha come protagonista il popolarissimo robot aspirapolvere di fascia media Lefant LS1.

Spuntando la voce “Applica coupon 160€”, infatti, l’elettrodomestico smart può essere tuo al prezzo shock di appena 197€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Il robot aspirapolvere Lefant LS1 costa davvero una sciocchezza su Amazon con questo coupon

A questo prezzo non puoi assolutamente fartelo scappare: Lefant LS1 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, monta un potente motore da 3200Pa e una batteria che ti assicura fino a 150 minuti di autonomia. Il robot aspirapolvere non teme polvere né peli dei tuoi animali, inoltre monta un nuovo sistema di navigazione a infrarossi che gli permette di scansare i mobili di casa ed eventuali ostacoli sul suo cammino.

Non tutti i giorni ti capita di avere a disposizione un grandioso coupon da 160€ su Amazon per acquistare un ottimo robot aspirapolvere di fascia medio-alta; prendi questa occasione al volo e metti subito nel carrello Lefant LS1, pronto per essere consegnato direttamente a casa tua e senza costi extra con i servizi Prime.

