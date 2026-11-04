Casa calda senza termosifoni, Lidl ancora una volta ha la soluzione con un oggetto a cui non avevamo ancora pensato

Quando il freddo si fa sentire in casa, non sempre accendere i termosifoni è la scelta più pratica per ritrovare rapidamente un po’ di comfort.

Nelle mezze stagioni o nelle stanze più fredde, un aiuto da accendere solo quando serve può fare la differenza. Tra le proposte dello shop online Lidl c’è un dispositivo dal design insolito, pensato per più situazioni quotidiane. Prima di valutarne l’acquisto, però, conviene guardare al prezzo effettivo, alle caratteristiche e ai limiti segnalati da chi lo ha già provato.

Prezzo Lidl: 79,99 euro online, ma occhio alla spedizione

Nel negozio online di Lidl, il termoventilatore Tronic senza rotore visibile è in vendita a 79,99 euro, contro gli 89,99 euro indicati in precedenza. Alla cifra, però, bisogna aggiungere 5,95 euro di spedizione per la consegna a domicilio: il totale arriva così a poco meno di 86 euro. Secondo la scheda prodotto, ripresa da Giga, la disponibilità è ormai limitata ad alcune versioni. Restano i colori bianco e nero, mentre altre finiture non risultano più acquistabili.

A colpire, almeno a prima vista, è il formato verticale con luce LED d’atmosfera in cinque colori. Un dettaglio che lo allontana dai classici piccoli riscaldatori un po’ spartani. In salotto, accanto a una libreria o vicino alla scrivania, si vede. E non per forza è un male.

Caldo e freddo in un solo apparecchio: 2.000 watt e tanti livelli di regolazione

La scheda tecnica spiega perché Lidl lo presenti come un prodotto utile tutto l’anno. Il termoventilatore Lidl arriva a 2.000 watt di potenza, con dieci livelli di riscaldamento regolabili. In modalità ventilatore, invece, offre venti velocità. In pratica può scaldare in fretta una stanza in autunno o in inverno, ma anche muovere l’aria quando le temperature salgono, senza comprare un secondo apparecchio.

La struttura senza pale visibili riduce il rischio di contatto accidentale e rende la pulizia più semplice, cosa non da poco se lo si usa spesso. Si comanda dal corpo macchina oppure con il telecomando, che può essere fissato a un supporto magnetico integrato. C’è anche il timer, utile per evitare di lasciarlo acceso più del necessario, mentre il cavo da 180 centimetri lascia un po’ di libertà nel posizionamento. Serve però spazio in altezza: non è il classico oggetto da infilare sotto un mobile.

Le recensioni: scalda in fretta, piace il design, ma nei grandi ambienti non fa miracoli

Le recensioni nello shop online Lidl assegnano al dispositivo una media di 4,6 stelle su 5, sulla base di 88 giudizi al momento della rilevazione citata. Molti acquirenti parlano di un buon rapporto tra prezzo e prestazioni, con giudizi positivi sul riscaldamento rapido e su una rumorosità contenuta. Un utente ha scritto che l’apparecchio basta per portare calore in una stanza di circa 30 metri quadrati, almeno per un uso veloce e mirato. Altri apprezzano il design con LED, meno essenziale rispetto ai termoventilatori tradizionali.

Qualche dubbio, però, c’è: alcuni avrebbero preferito una funzione riscaldante più potente, soprattutto per stanze grandi o poco isolate. È il limite naturale di prodotti di questo tipo. Per una camera, uno studio o un soggiorno non enorme può avere senso. Per sostituire un vero sistema di riscaldamento, no. Ma come supporto da accendere quando il termosifone non basta, il Tronic venduto da Lidl si piazza in una fascia interessante.