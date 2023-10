Casa PULITA come uno specchio con il robot aspirapolvere Rowenta (-24%)

Con l’offerta Amazon sull’ottimo robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 130Ai, oggi è l’ultimo giorno in cui passerai l’aspirapolvere a filo in casa. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 24%, l’ottimo elettrodomestico a marchio Rowenta può essere tuo spendendo 299€ – parliamo di un risparmio di 94€.

Il robot aspirapolvere è pronto fin da subito a mantenere la tua casa sempre pulita e in ordine senza che tu debba muovere un dito: lo scarti, lo accendi, lo colleghi al Wi-Fi di casa ed è pronto a pulire i pavimenti senza mai un passo falso.

Il robot aspirapolvere di Rowenta crolla di prezzo su Amazon: non fartelo scappare

Rowenta X-Plorer Serie 130Ai monta un potente motore aspirante da 2700Pa e spazzole laterali in grado di raggiungere anche gli angoli più scomodi, il tutto accompagnato dal sistema Aqua Force per lavare le superfici. Alimentato da una batteria che ti assicura un’autonomia di 120 minuti, il robot aspirapolvere monta la tecnologia IA per mappare ogni centimetro di casa per evitare eventuali ostacoli.

Rilassati, finalmente è arrivato il weekend, e alle pulizie di casa ci pensa l’ottimo robot aspirapolvere di Rowenta in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Fatti furbo e prendi al volo l’occasione del momento con il 24% di sconto; se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

