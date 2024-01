Casa pulita con iROBOT BRAAVA JET in offerta

Spesso e volentieri dopo ore e ore di lavoro o un’estenuante giornata di lezioni universitarie non abbiamo né il tempo né la voglia di metterci a pulire il nostro ambiente domestico. Fortunatamente la tecnologia ci è venuta incontro, soprattutto negli ultimi anni, con l’introduzione dei robot aspirapolvere che fanno il compito al posto nostro. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il robot iRobot Braava Jet in offerta al sensazionale prezzo di soli 549 euro, con un ottimo 21% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso iRobot.

iRobot: il tuo miglior compagno di casa

Tra i punti di forza alla base di questo splendido robot aspirapolvere troviamo senz’ombra di dubbio la tecnologia Precision Jet Spray, che è in grado di rimuovere in maniera efficace tutto lo sporto e gli eventuali residui che potrebbero essersi accumulati in corrispondenza di ogni superficie del tuo ambiente domestico. Tutto questo viene garantito da un potente getto d’acqua, che è in grado di rimuovere anche le macchie d’unto apparentemente più ostili e difficili da rimuovere.

Il robot iRobot Braava Jet fa uso del sistema intelligente iRobot OS, che permette di memorizzare in maniera precisa e specifica tutte le tue routine e abitudini, in modo da adattarsi perfettamente al tuo stile di vita quotidiano. L’intelligenza artificiale ti viene inoltre in aiuto in questo caso, permettendo così di scegliere selettivamente uno specifico metodo di pulizia in base al panno che si adotta.

Grazie alla funzionalità Imprint Smart Mapping hai la possibilità di creare delle vere e proprie mappe tridimensionali di tutto il tuo ambiente domestico, permettendoti tra le altre cose di scegliere selettivamente le stanze che andranno pulite in quel giorno.

Molto apprezzata anche l’integrazione con l’app iRobot Home, che ti permette di avere il controllo totale della pulizia di casa tua anche dal tuo smartphone.

In definitiva a poco più di 540 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio, con cui potrai pulire efficacemente il tuo ambiente di casa senza alcun tipo di problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iRobot Braava Jet in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

