Casa pulita con iROBOT ROOMBA in offerta su Amazon

Spesso e volentieri dopo una giornata estenuante di lavoro o studio universitario non abbiamo voglia di pulire il nostro ambiente domestico, un processo che impiega ovviamente tempo e fatiche. Fortunatamente la tecnologia nel corso degli ultimi anni ci è venuta incontro in particolar modo con l’introduzione dei robot aspirapolvere che fanno il “lavoro al posto nostro”. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti iRobot Roomba in offerta al sensazionale prezzo di soli 699 euro, con un ottimo sconto del 12% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Roomba.

iRobot Roomba: il tuo miglior alleato in casa

Tra i punti di forza alla base di questo robot aspirapolvere troviamo la funzionalità di Precision Vision, che permette di rilevare con estrema precisione e cura qualsiasi ostacolo che si possa frapporre tra il robot e l’ambiente circostante, così da terminare efficacemente la pulizia della casa senza alcun tipo di problema.

La tecnologia Dirt Detect permette poi di identificare le aree maggiormente sporche all’interno dell’ambiente casalingo, in modo tale da pulire più a fondo: il processo è di gran lunga facilitato grazie alle spazzole in gomma multisuperficie, che consentono una pulizia precisa e certosina. Potrai dunque pulire alla perfezione ogni tipologia di superficie, dai pavimenti duri fino ad arrivare ai tappeti.

È presente poi una vera e propria stazione di svuotamento automatico, all’interno della quale iRobot andrà a svuotarsi: in questo caso avrai a disposizione dei sacchetti Allergen Lock, che sono in grado di catturare praticamente la totalità della polvere e del polline presente all’interno dell’ambiente domestico.

Il robot iRobot Romba è inoltre caratterizzato da una sensazionale potenza di aspirazione, che permetterà di pulire tutti i locali in men che non si dica. Esso fa infatti uso di un innovativo sistema di pulizia a 3 fasi, che permette di spazzolare ogni angolo di casa senza problemi.

In definitiva a poco meno di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa un robot aspirapolvere che farà proprio al caso tue per le pulizie domestiche, consentendoti di risparmiare un bel po’ di tempo, energia e fatica: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iRobot Roomba in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

