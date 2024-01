Casa pulita con ROBOT ASPIRAPOLVERE in offerta

Spesso e volentieri, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro o di lezioni universitarie, non abbiamo di certo le energie per dedicarci alle pulizie del nostro ambiente domestico. Fortunatamente la tecnologia ci è venuta incontro, soprattutto nel corso degli ultimi anni, grazie all’introduzione dei robot aspirapolvere che permettono di pulire efficacemente i pavimenti in piena autonomia. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il robot aspirapolvere Roborock Q7 Max in offerta al sensazionale prezzo di soli 329 euro, con un ottimo 34% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Roborock.

Robot aspirapolvere Roborock: il tuo miglior alleato in casa

Partiamo prima di tutto dalla potenza d’aspirazione di ben 4200 Pa, che permette di rimuovere efficacemente tutta la sporcizia da pavimenti e dai tappeti. La spazzola in gomma solida è molto utile in tal senso, dal momento che garantisce la massima resistenza possibile ai grovigli di capelli che potrebbero eventualmente presentarsi sul suo cammino.

Una delle funzionalità più interessanti alla base di questo robot aspirapolvere è sicuramente il suo sistema di navigazione Smart LIDAR, che permette di navigare efficacemente all’interno del tuo ambiente domestico. Il dispositivo è perfino in grado di ricreare una vera e propria planimetria all’interno del tuo smartphone, facendo in questo caso utilizzo del laser, e questo ti permetterà ad esempio di selezionare determinate aree in cui non farlo passare per la pulizia degli ambienti.

Davvero eccezionale anche l’autonomia, grazie alla batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette una durata totale di ben 180 minuti, consentendoti di pulire perfettamente tutto il tuo ambiente domestico senza alcun tipo di problema.

Per non parlare poi del controllo vocale, implementato grazie alla presenza dei principali assistenti attualmente presenti sul mercato, tra cui Amazon Alexa e Google Assistant, grazie ai quali potrai utilizzare la tua voce per programmare le pulizie e quant’altro.

In definitiva a poco più di 320 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere, con cui potrai pulire efficacemente tutti i tuoi ambienti domestici senza spendere inutili energie e sprecare tempo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo robot aspirapolvere Roborock Q7 Max in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

