Casa pulita con ROBOT TP-LINK in offerta su Amazon

Sei appena tornato a casa dopo un’estenuante giornata di lavoro o di studio universitario, e non hai fantasia di metterti a pulire tutto il tuo ambiente domestico? Tranquillo, in questo caso Amazon ti viene in aiuto proponendoti il robot TP-Link Tapo in offerta al sensazionale prezzo di soli 399 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 30 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo soli 369 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso TP-Link.

Robot TP-Link: il tuo miglior compagno in casa

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo robot aspirapolvere, caratterizzato dalla potenza d’aspirazione da ben 4200 Pa, permettendoti addirittura di spazzare tutti i detriti e la polvere che sono compresi all’interno degli spazi più difficili del tuo ambiente domestico.

Molto apprezzata la funzionalità di svuotamento automatico per il sacchetto per la polvere, che presenta una capacità di ben 4 litri, permettendoti di raccogliere tutto lo sporco possibile senza alcun tipo di problema. Un’altra funzionalità molto apprezzata alla base di questo aspirapolvere è sicuramente la possibilità di personalizzare le modalità di pulizia: puoi ad esempio unire o separare eventualmente le aree, fino ad arrivare a impostare un vero e proprio programma specifico di pulizia per il tuo ambiente.

Grazie alla funzione Carpet Auto-Boost, poi, il robot aspirapolvere aumenta la potenza d’aspirazione a contatto con i tappeti, in modo da pulirli efficacemente al meglio delle sue possibilità.

Davvero sensazionale anche l’autonomia di questo robot aspirapolvere, grazie alla batteria con capacità di ben 5000 mAh, che ti garantisce un’aspirazione completa e soprattutto senza dissolvenza nell’ambiente. Il robot gode inoltre di una funzionalità di ricarica automatica, per cui torna nella sua stazione di ricarica in piena autonomia, in modo da ricaricarsi e permettere nuove pulizie per i giorni successivi.

In definitiva a poco più di 360 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente in commercio, con cui potrai pulire tutto il tuo ambiente domestico senza alcun tipo di problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo robot TP-Link Tapo in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.