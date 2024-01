Casa pulita con XIAOMI VACUUM CLEANER in offerta

Spesso e volentieri dopo una stancante giornata di lavoro o studio universitario non abbiamo sempre le forze di pulire l’ambiente domestico. Fortunatamente nel corso degli ultimi anni la tecnologia ci è venuta parecchio incontro con diverse soluzioni molto interessanti che ci facilitano questo processo: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti la scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner in offerta al sensazionale prezzo di soli 349 euro, con un ottimo 13% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Xiaomi.

Xiaomi Vacuum Cleaner: la potenza al tuo servizio

Partiamo prima di tutto da una delle caratteristiche fondamentali di questa scopa elettrica, rappresentata dalla sua formidabile potenza d’aspirazione da ben 185 AW: tutto questo viene mosso dal motore brushless che garantisce delle prestazioni davvero eccezionali, consentendoti di pulire tutto il tuo ambiente domestico con la massima efficienza possibile.

Una funzionalità molto interessante è la spazzola a rullo che presenta delle lame in grado di tagliare i capelli che potrebbero aggrovigliarsi in corrispondenza della spazzola, evitando al contempo di danneggiare sia i pavimenti che i tappeti che potrebbero essere presenti sulla loro superficie.

Davvero eccezionale anche l’autonomia grazie ad una batteria agli ioni di litio a lunga durata, che ti assicura ben 60 minuti, con cui potrai pulire senza problemi tutto il tuo ambiente domestico senza la preoccupazione di lasciare qualcosa indietro.

Hai perfino la possibilità di regolare la velocità di pulizia in base alla tipologia di pavimento che andrà ad affrontare, grazie alla presenza di un particolare sensore nella modalità Auto che permette di discriminare tra le diverse tipologie di pavimento: nel caso in cui incontrasse ad esempio dei tappeti a pelo lungo, la velocità del motore aumenterà esponenzialmente in modo tale da garantire una pulizia davvero completa ed efficace.

Grazie all’LCD interattivo avrai la possibilità di scegliere tra ben 3 modalità di aspirazione, oltre a visualizzare altre informazioni importanti e salienti quali il livello di carica della batteria o gli eventuali avvisi d’errore.

In definitiva a poco più di 340 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori scope elettriche per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai eseguire ogni tipo di pulizia possibile all’interno del tuo ambiente domestico: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare all’improvviso da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.