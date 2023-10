Casa pulita in un attimo con ROBOT ASPIRAPOLVERE in offerta

Spesso e volentieri dopo una lunga giornata estenuante, al lavoro o in università, non abbiamo di certo le energie necessarie a pulire tutto il nostro ambiente domestico in lungo e in largo. Fortunatamente la tecnologia ci è venuta in aiuto, grazie ai robot e agli aspirapolvere elettrici che ci permettono di ridurre sensibilmente il tempo necessario per pulire, evitandoci un bel po’ di fatica. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il robot aspirapolvere iRoomba Combo 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 379 euro, con un ottimo 8% di sconto rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, iRobot.

Partiamo col dire innanzitutto che questo robot ha una duplice funzione: può infatti fungere sia da aspirapolvere che da lavapavimenti, in base alle tue esigenze stringenti del momento. Può perfino aspirare e lavare allo stesso tempo, così da ottimizzare al meglio il tempo a disposizione, semplicemente inserendo uno dei due contenitori inclusi all’interno della confezione. Una volta terminato il processo di pulizia, il robot aspirapolvere torna in maniera completamente automatica alla sua base, per ricaricarsi in vista della prossima pulizia da effettuare nei giorni successivi.

Il robot è perfino in grado di ricreare una vera e propria mappa 3D del tuo ambiente domestico: puoi addirittura selezionare quali camere pulire in base alle tue preferenze del momento, ad esempio nel caso in cui volessi pulire solo ed esclusivamente la cucina, o il bagno.

Tra i punti di forza alla base di iRoomba troviamo poi la piena compatibilità con gli assistenti vocali attualmente presenti sul mercato, rispettivamente Amazon Alexa e Google Assistant, che permettono di impartire dei semplici comandi con la voce così da iniziare il lavoro di pulizia. È proprio grazie ai comandi vocali che potrai suggerire di pulire un certo locale all’interno di casa tua, senza necessitare di un telecomando fisico o altro.

Il robot nella fattispecie fa uso di un panno, che può essere lavato senza alcun tipo di problema in lavatrice e può essere riutilizzato fino a un massimo di 30 volte. Grazie alla presenza del vassoio antigoccia, poi, si evitano fastidiosi sgocciolamenti in corrispondenza del pavimento.

Insomma, a poco meno di 380 euro hai la possibilità di portarti a casa un robot aspirapolvere perfetto per l’ambiente di casa tua, che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di tempo che potrai dedicare ad alcune delle tue attività preferite: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare questo robot aspirapolvere iRoomba Combo 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

