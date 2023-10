Casa pulitissima con ROBOT PROSCENIC in offerta

Spesso e volentieri quando torniamo a casa da lavoro o dall’università non abbiamo di certo voglia di metterci a pulire il nostro ambiente di casa: fortunatamente il progresso continuo della tecnologia ci è venuto recentemente incontro con l’avvento dei robot aspirapolvere, che permettono di diminuire significativamente i tempi di lavoro, affidando loro le più comuni mansioni come la pulizia e il lavaggio dei pavimenti. Proprio alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il robot Proscenic X1 in offerta allo straordinario prezzo di soli 399 euro, ma non è finita qui: grazie al coupon da ben 100 euro offerta dalla stessa Amazon hai la possibilità di pagarlo soli 299 euro, con un risparmio davvero consistente rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Robot Proscenic: il tuo miglior alleato in casa

Uno dei punti di forza alla base di questo aspirapolvere consiste nella sua fantastica potenza di aspirazione, pari a ben 3000 Pa, con cui esso è in grado di respirare qualsiasi cosa, dalla polvere ai capelli fino ai peli dei tuoi cani e gatti. Incredibile anche la velocità di vibrazione del panno, che vibra ben 3000 volte al minuto, riuscendoti a garantire una pulizia davvero eccezionale del tuo ambiente di casa. La polvere in questo caso viene raccolta all’interno del pratico serbatoio apposito con capacità di 290 ml, per non parlare del serbatoio dell’acqua (per la pulizia dei pavimenti stessi) con capacità da 305 ml.

Il controllo smart è senz’altro la punta di diamante alla base di questo robot, con uno sguardo al futuro: puoi infatti comandare facilmente il robot Proscenic servendoti dell’apposita app scaricabile per iOS e Android, riuscendolo a controllarlo completamente nel suo funzionamento: molto apprezzata anche la compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, che permette di impartire comandi vocali in modo facile e intuitivo.

In definitiva, a nemmeno 300 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo che potrà presto diventare il tuo fedele alleato nelle pulizie domestiche, riuscendo a pulire casa tua in men che non si dica: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo l’acquisto del robot Proscenic X1 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento il coupon offerto da Amazon è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

