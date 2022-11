Casa SANIFICATA in una passata: ci vuole il vaporetto POLTI (16%)

Vuoi avere una casa sempre pulita e scintillante e magari anche sicura per i tuoi bambini? Allora non farti scappare questo fantastico Vaporetto SV450 di Polti.

Lo puoi acquistare ora su Amazon a 79,99€ insieme a ben 13 accessori, grazie allo sconto del 15% in occasione delle promozioni relative al Black Friday. Che cosa aspetti? Acquistalo subito, le promozioni terminano oggi!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime, ricordati di attivarlo il prima possibile sul tuo account.

Pulire a fondo non è mai stato così facile e veloce grazie al Vaporetto Polti

Con Vaporetto SV450 di Polti avrai sempre una casa pulita e sana anche per i soggetti più allergici. Grazie al suo getto di vapore è capace di eliminare ben il 99,99% di virus, germi e batteri; rendendo così ogni superficie sicura anche per il tuo bambino. Per di più devi sapere che è dotato di un telaio che gli permette di essere utilizzato anche per la pulizia profonda di tappeti e parquet.

La caldaia ad alta pressione riscalda l’acqua nel serbatoio estraibile dalla capacità di 300 ml in soli 15 secondi e poi basta scegliere l’accessorio adatto per la superficie che si vuole pulire e sanificare. Potrai pulire ogni angolo di casa grazie ai 13 accessori compresi nel prezzo in modo da scegliere quello perfetto per.

Grazie alla sua forma e al poco peso, potrai pulire comodamente la casa senza stancarti e sanificando tutte le superfici con il potere del vapore.

Non aspettare un secondo in più e corri ad acquistarle il tuo Vaporetto SV450 di Polti su Amazon a 79,99€ grazie allo sconto del 15% in occasione del Black Friday, le offerte terminano oggi quindi non aspettare un secondo di più.

Ricordati inoltre che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con l’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.