Casa sempre SICURA con Arlo Pro 4, la telecamera a 129€ su Amazon (-42%)

Questa offerta di Amazon ti dà finalmente la possibilità di avere casa sempre sotto controllo con la telecamera Arlo Pro 4 senza spendere una cifra impossibile. Complice uno scioccante sconto immediato del 42%, infatti, la telecamera a marchio Arlo crolla al prezzo di appena 129€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Stiamo parlando di un prodotto con tutte le carte in regola per offrirti sempre piena sicurezza, merito anche dei materiali di costruzione resistenti alle intemperie.

C’è il 42% di sconto su Amazon per la telecamera di sicurezza Arlo Pro 4

Arlo Pro 4 monta un eccellente sensore principale a risoluzione 2K con angolo di visuale di 160°, a cui si abbina anche il pieno supporto alla visione nottura (essenziale per avere tutto sotto controllo anche al calar della sera), una potente sirena e un faretto integrato per illuminare l’area circostante.

Facile da installare e sempre online grazie al modulo Wi-Fi per la connettività senza fili, la telecamera di sicurezza dispone anche della compatibilità con l’audio bidirezionale e del rilevamento di movimento.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la telecamera di sicurezza Arlo Pro 4 fintanto che è in offerta con il 42% di sconto. Se l’acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e puoi iniziare ad utilizzarla fin da subito senza preoccuparti di perdere tempo in lunghe e complicate manovre di installazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.