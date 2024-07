Casa sempre SOTTO CONTROLLO con la Telecamera Wi-Fi da interno a SOLI 19 EURO

Vuoi controllare casa anche quando sarai fuori città nelle prossime vacanze estive? Allora approfitta subito della mega promozione sulle Telecamera Wi-Fi da interno Imou! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Telecamera Wi-Fi da interno Imou: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno Imou si caratterizza per l’obiettivo grandangolare di 108 gradi e la visione notturna a infrarossi invisibili fino a 10 metri di distanza consentono di vedere tutto chiaramente anche al buio in totale assenza di luce.

Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoti di concentrarti solo su ciò che conta.

Inoltre questo modello controlla le aree importanti della casa 24 ore su 24: in questo modo è possibile decidere le zone dove vuoi fare la rilevazione, evitando le notificazioni innecessarie inviate al dispositivo mobile. In più in questo dispositivo è integrato un microfono ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro durante il monitoraggio, indipendentemente da dove ti trovi. È anche possibile condividere il video con la famiglia e con gli amici per un massimo di 6 persone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.