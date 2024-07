Casa sempre SOTTO CONTROLLO con la Telecamera Wi-Fi Tapo a SOLI 22 EURO

Per tenere sotto controllo casa, anche quando sei in viaggio per affari o divertimento, procurati la Telecamera Wi-Fi da Interno FHD Tapo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad un mega sconto del 35% ed un ulteriore coupon del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. L’occasione è davvero speciale, coglila al volo e non perdere questo doppio sconto top!

Telecamera Wi-Fi da Interno FHD Tapo: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da Interno FHD Tapo è un ottimo strumento per monitorare casa, soprattutto in questo periodo in cui si è più spesso in giro.

L’efficienza di questo modello è elevatissima in quanto offre una visione notturna fino a 8 metri e una risoluzione 1080p per immagini nitide e chiare in qualsiasi condizione di luce. Inoltre il dispositivo garantisce un movimento orizzontale fino a 360° e un movimento verticale fino a 114° così da avere sotto controllo tutti gli angoli di casa.

Quando viene intercettato un movimento, puoi ricevere istantaneamente notifiche push dall’app, e addirittura innescare un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Con questa telecamera potrai anche guardare i filmati di ciò che è stato registrato in tua assenza in quanto supporta la registrazione in loop, quindi la nuova registrazione sovrascriverà quella vecchia quando la memoria è piena. Inoltre è compatibile con alexa echo show per facilitarne l’utilizzo con i soli comandi vocali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.