CASA sempre SPLENDENTE con il robot aspirapolvere Roomba 692 (-33%)

Quando scopri che l’eccellente robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo, non potrai resistere alla voglia di acquistarlo subito e senza ripensamenti. Sfruttando lo sconto immediato del 33%, infatti, il popolarissimo elettrodomestico smart può essere tuo ad appena 199€, ovvero con un risparmio complessivo di ben 100€.

Nonostante il prezzo così conveniente il robot aspirapolvere a marchio iRobot è un acquisto sicuro e affidabile: milioni di utenti lo utilizzano ogni giorno in tutto il mondo e non possono più farne a meno.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è in caduta libera su Amazon: occasione top

Una volta scartato e connesso ad Amazon Alexa o Google Assistant è immediatamente pronto e a tua disposizione. La batteria integrata ti garantisce un’autonomia di lunga durata, mentre la tecnologia Dirt Detect guida il robot aspirapolvere verso le zone della casa in cui è richiesta maggiore pulizia.

Il potente motore aspirante, in tandem alle spazzole ad alta rotazione, raccoglie la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici; inoltre, sfruttando la tecnologia di navigazione iAdapt, il robot aspirapolvere si destreggia in autonomia per tutta casa pulendo intorno ai mobili, lungo i bordi delle parenti e scansando eventuali ostacoli.

Insomma, cosa stai aspettando? Se vuoi risparmiare parecchio e non vuoi acquistare un prodotto scadente, il robot aspirapolvere iRobot è la soluzione adatta alle tue necessità; mettilo subito nel carrello di Amazon e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa in appena 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.