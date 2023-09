Casa sicura con il KIT SORVEGLIANZA WIFI in offerta

Al giorno d’oggi non si è mai sicuri, e può capitare di lasciare casa disabitata per giorni se non per settimane, magari per andare in vacanza o per fare eventualmente un viaggio di lavoro. È chiaro che in questi casi bisogna ovviamente tutelarsi, in modo tale da proteggersi dai ladri ed altri eventuali malintenzionati. Proprio sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti il Kit Sorveglianza WiFi Hiseeu in offerta all’incredibile prezzo di soli 220 euro, con uno strabiliante sconto del 24% rispetto al prezzo originario di listino proposto dalla casa produttrice.

Kit sorveglianza Hiseeu: la tua casa è al sicuro

Il kit di sorveglianza Hiseeu è composto rispettivamente da ben 4 telecamere di sorveglianza, grazie alle quali potrai sentirti completamente al sicuro dai ladri e da ogni altra possibile minaccia che potrebbe arrivare dall’esterno. Gestire questo sistema da remoto è davvero semplice e alla portata di tutti: basta infatti configurarlo con la propria rete Wi-Fi, così da collegarlo e renderlo completamente accessibile in ogni momento. Tutto questo è reso possibile dall’app Eseecloud, che puoi scaricare tranquillamente e in maniera completamente gratuita dai rispettivi store mobile, App Store per iOS e Google Play Store per Android.

Puoi godere sia dell’immagine diurna ma anche di quella notturna, completamente a colori. Queste telecamere sono perfettamente in grado di rilevare qualsiasi movimento sospetto all’interno e all’esterno dell’abitazione, una volta abilitato l’allarme: in questi casi il sistema ti invierà direttamente una notifica sul tuo smartphone, in modo tale da avvisarti dell’eventuale movimento sospetto all’interno della tua abitazione.

Il sistema poi supporta la registrazione 24 ore su 24, grazie ad un hard disk da ben 1 terabyte che archivia ogni istante, sovrascrivendo le registrazioni più vecchie nel caso in cui diventi pieno.

Insomma, con soli 220 euro hai la possibilità di assicurarti un vero e proprio kit di sorveglianza grazie al quale potrai dormire sonni più tranquilli, sentendoti maggiormente al sicuro dai ladri e da qualsiasi altra minaccia possibile: ecco perché ti consigliamo fortemente di acquistare questo kit Sorveglianza Hiseeu in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare a brevissimo.

