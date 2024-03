CASA SMART con Echo 4 e Lampadina Philips: oggi il bundle costa POCHISSIMO

Oggi puoi rendere casa tua ancora più smart con un’accoppiata vincente super economica! Si tratta del bundle formato dall’Echo (4ª generazione) e dalla Lampadina LED Smart Philips, al momendo disponibile su Amazon a soli 119 euro con uno sconto bomba dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata nel tempo e gli articoli sono in esaurimento!

Echo (4ª generazione) + Lampadina LED Smart Philips: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Il bundle formato dall’Echo (4ª generazione) e dalla Lampadina LED Smart Philips è perfetto per rendere casa ancora più smart.

L’Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente. Potrai ascoltare in modo impeccabile brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible.

Supporta gli assistenti vocali intelligenti, quindi potrai chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

In più, con la funzionalità di Musica multistanza, potrai ascoltare lo stesso brano nello stesso momento su più dispositivi Echo in varie stanze. Oppure, associando Echo a Fire TV, le scene prenderanno vita con un audio come al cinema.

La Lampadina LED Smart Philips non è da meno: solamente con un comando vocale o attraverso l’app adibita, potrai contrallare la luminosità di casa, cambiare tonalità o programmare accensione e spegnimento.

Oggi il bundle formato dall’Echo (4ª generazione) e dalla Lampadina LED Smart Philips è disponibile su Amazon a soli 119 euro con uno sconto bomba dell’11%. Approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.