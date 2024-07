Casa SOTTO CONTROLLO con 2 Telecamere WiFi da esterno a META' PREZZO

Se anche in vacanza vuoi tenere sotto controllo casa, approfitta subito della mega promozione sul set da 2 Telecamere WiFi da Esterno Arlo Pro 5! Oggi è disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto del 50%.

Set da 2 Telecamere WiFi da Esterno Arlo Pro 5: funzionalità e modalità di utilizzo

Oggi il Set da 2 Telecamere WiFi da Esterno Arlo Pro 5 è disponibile su Amazon in offerta esclusiva tanto che puoi acquistarlo a metà prezzo.

Questo modello ha risoluzione 2K HD e visione notturna a colori, oltre ad essere dotata di illuminazione fino a 5 metri e quindi permette di monitorare visitatori desiderati e indesiderati in qualsiasi luogo e momento.

Il sistema di telecamere include una batteria ricaricabile a lunga durata e, alternativamente, usa un pannello solare così da risparmiare energia ed ottenere un’autonomia ancora maggiore. Per di più il dispositivo offre un rilevamento del movimento fino a 7.5 metri, un audio bidirezionale e un livestream per monitorare tutto il diretta.

Il set si caratterizza, anche, per l’utilizzo del wifi a doppia banda (2.4GHz & 5GHz) che assicura una copertura estesa fino al giardino con una visuale ampia di 160°: in questo modo potrai avere tutto sotto controllo in qualsiasi momento, onde evitare visite spiacevoli quando sei fuori casa.

Oggi il set da 2 Telecamere WiFi da Esterno Arlo Pro 5 è disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

