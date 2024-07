Casa SOTTO CONTROLLO con la Telecamera da interno a SOLI 22 EURO

Per monitorare casa in ogni momento della giornata, anche se sei in vacanza, puoi sfruttare questo dispositivo di ultima generazione che oggi è disponibile ad un prezzo piccolissimo! Si tratta della Telecamera Wi-Fi da Interno Tapo C110 TP-Link, al momento acquistabile su Amazon a soli 22 euro con uno sconto del 15%.

Telecamera Wi-Fi da Interno Tapo C110 TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da Interno Tapo C110 TP-Link è un dispositivo di sorveglianza compatto e dal design versatile, dotato di slot per Micro SD fino a 256GB e di app control.

Questo gioiellino permette di catturare ogni dettaglio grazie alla risoluzione 3MP: questo vuol dire che potrai visualizzare chiaramente cosa succede nella tua casa in ogni momento, ovunque ti trovi. Inoltre Tapo C110, tramite l’app Tapo che scaricare facilmente sul tuo smartphone, invia istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento così da agire subito in caso di ospiti indesiderati.

Tra l’altro Tapo C110 non solo ti avvisa quando rileva un movimento sospetto, ma tramite app è anche in grado di innescare l’allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatoi sospetti.

Per finire, l’applicazione ti permette di avere tutto a portata di smartphone: grazie al supporto fino a 32 telecamere Tapo in contemporanea, potrai visualizzare le registrazioni, impostare angoli di visuale e programmare orari di registrazione.

