Casa SOTTO CONTROLLO con la Telecamera Wi-Fi TP-Link a SOLI 19 EURO

Per avere sotto controllo casa anche quando sei fuori città, prova la Telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C100! Oggi questo gadget tech è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto maxi del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? L’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C100: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C100 è un gadget tech di ultima generazione che permette di avere sotto controllo qualsiasi ambiente, dalla casa all’ufficio.

Questo mini dispositivo risulta super affidabile in quanto garantisce video cristallini con una risoluzione 1080p Full HD: questo vuol dire che le immagini saranno sempre impeccabili, con colori intensi e illuminazione bilanciata. Allo stesso modo, offre una visione notturna fino a 9 metri quindi anche di notte la sicurezza è sempre garantita.

Per difendersi dall’eventuale intromissione di ospiti indesiderati, è possibile sfruttare la funzione di Rilevamento del movimento con notifica automatica degli allarmi: in questo modo potrai essere avvisato in tempo reale in qualsiasi momento, anche quando sei lontano da casa.

Questa telecamera garantisce inoltre un’archiviazione davvero sicura in quanto supporta schede Micro SD (fino a 128 GB) e archivia i video localmente su un supporto di memorizzazione. Per di più, è compatibile anche con Google Assistant e Amazon Alexa così da poter utilizzare i semplici comandi vocali per gestirla.

Oggi la Telecamera Wi-Fi da interno TP-Link Tapo C100 è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad uno sconto maxi del 31%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? L’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.