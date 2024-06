Casa SPLENDENTE con l'Aspirapolvere senza fili MULTIFUNZIONALE in SVENDITA

Per pulire ogni angolo di casa nella massima velocità e con il minimo sforzo, prova questo elettrodomestico multifunzionale! Si tratta dell’Aspirapolvere senza fili Dreame U10, oggi disponibile su Amazon a soli 100 euro con un mega sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere senza fili Dreame U10: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere senza fili Dreame U10 è dotato di un motore brushless rapido da 100.000 giri/min che genera una forte potenza di aspirazione di 100AW. Per questo motivo è in grado di catturare capelli, sporco e polvere in un solo secondo da qualsiasi punto in cui si possano nascondere.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla spazzola multi-superficie e alla luce LED composta da un pacchetto di 5 lampadine che illumina automaticamente anche gli angoli più bui per garantire una pulizia impeccabile.

L’elettrodomestico si contraddistingue per un avanzato sistema di filtraggio a cinque strati che cattura le polveri sottili con un’efficienza fino al 99,9%, garantendo un’aria pulita e sicura. Inoltre, questa tipologia di filtraggio, blocca la polvere per una respirazione più fresca.

Inoltre un gruppo di batteria staccabile da 7×2000 mAh consente di pulire senza fili per 40 minuti ininterrotti così da avere casa splendente in un solo colpo. La ricarica è possibile in qualsiasi momento e ovunque, con una sola pressione per sostituire il leggero pacco batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.