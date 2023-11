Casa splendente con robot aspirapolvere LEFANT in offerta

Spesso e volentieri dopo una stancante ed estenuante giornata lavorativa o di studio, non abbiamo di certo le forze per metterci a pulire casa. Fortunatamente nel corso degli ultimi anni la tecnologia ci è venuta incontro in tal senso, grazie al significativo aiuto dei robot aspirapolvere che assolvono proprio a questa attività. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il robot aspirapolvere Lefant (modello M210P) in offerta al sensazionale prezzo di soli 229 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 110 euro offerto da Amazon avrai la possibilità di pagarlo solo 119 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Lefant.

Robot aspirapolvere Lefant: un fedele compagno di pulizie

La terza generazione di questo aspirapolvere garantisce caratteristiche di gran lunga migliorate rispetto al precedente modello. Grazie alla tecnologia Freemove 3.0, questo nuovo modello è molto più preciso e intelligente nei movimenti, evitando di cadere dalle scale o altri malfunzionamenti di questo tipo.

Il robot è indicato perfino per la pulizia dei tuoi tappeti: esso è infatti perfettamente in grado di distinguere e riconoscere i tappeti in automatico, aumentando al massimo la sua potenza d’aspirazione, in modo da rimuovere ogni traccia di sporco e polvere da essi. È proprio la potenza d’aspirazione uno dei punti di forza di questo robot, che raggiunge addirittura i 2200 Pa, permettendoti di pulire tutto l’ambiente di casa in un attimo.

Il robot si presta benissimo anche nel caso in cui tu abbia degli animali domestici in casa, dal momento che grazie alle due spazzole laterali è in grado di rimuovere ogni pelo dalla superficie dei pavimenti. aiutato anche dalla bocca d’aspirazione brushless. In questo modo potrai finalmente dire addio ai fastidiosi peli che si aggrovigliano sulle spazzole a rullo, come accadeva in modelli della concorrenza. Eccezionale poi l’autonomia di questo dispositivo, che con un singolo ciclo di ricarica può durare fino a 120 minuti, permettendoti di pulire casa tranquillamente e senza preoccupazioni.

In definitiva, grazie soprattutto allo sconto di Amazon, a nemmeno 120 euro hai la possibilità di portarti a casa un robot aspirapolvere che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di tempo speso per le pulizie, riservandolo ai tuoi hobby: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo robot aspirapolvere Lefant (modello M210P) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta terminerà a brevissimo, così come le unità disponibili.

