Casa SUPER EFFICIENTE con lo Smart Switch SONOFF a PREZZO MINI

Per rendere casa più intelligente, affidati a questo gadget tech di ultima generazione! Si tratta dello Smart Switch SONOFF Matter, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Smart Switch SONOFF Matter: funzionalità e modalità di utilizzo

Sonoff è specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e prodotti per la casa intelligente. Nello specifico, lo Smart Switch SONOFF Matter renderà qualsiasi operazione molto più veloce ed efficiente.

Questo gadget è in grado di funzionare con altre marche di dispositivi finali Matter e di integrarsi nelle piattaforme abilitate come Alexa, Apple Home, Google Home e così via. Dopo l’installazione, potrai controllare tutti i dispositivi intelligenti attraverso un’unica applicazione da scaricare sullo smartphone.

Lo smart switch ti permetterà di gestire tutto al meglio infatti può essere facilmente collegato a interruttori momentanei, interruttori per l’uscita dalla porta, interruttori SPDT, interruttori a scatto e persino sensori a contatto secco.

Dispone anche della modalità “relè distaccato”, ovvero gli stati degli interruttori esterni e del relè sono separati, pertanto l’azionamento del pulsante dell’interruttore esterno non influisce sullo stato del relè. Tra l’altro il suo formato è mini quindi si adatta a diverse scatole di montaggio, compresa la più piccola di tipo 86/EU.

